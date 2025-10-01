Crucial wprowadza pamięci LPCAMM2 8533 MT/s. Nowy standard dla laptopów łączy wydajność LPDDR5X z możliwością rozbudowy

Producenci laptopów od lat stali przed trudnym wyborem. Z jednej strony mieli do dyspozycji wydajne i energooszczędne pamięci LPDDR, które jednak musiano lutować do płyty głównej, uniemożliwiając rozbudowę. Pozostawały tradycyjne gniazda SO-DIMM, pozwalające na wymianę modułów, ale kosztem wyższego zużycia energii i mniejszej przepustowości. Na rynku jest jednak nowe, ustandaryzowane rozwiązanie, które ma szansę zakończyć ten kompromis.

LPCAMM2 łączy wysoką wydajność i energooszczędność pamięci LPDDR5X z modularnością znaną z tradycyjnych modułów SO-DIMM.

Firma Crucial oficjalnie wprowadza na rynek moduły pamięci LPCAMM2 wykorzystujące technologię LPDDR5X o rekordowych prędkościach sięgających 8533 MT/s. Nowe rozwiązanie jest znaczącym postępem w porównaniu z tradycyjnymi modułami DDR5 SO-DIMM, oferując o 50 proc. wyższą wydajność przy jednoczesnej redukcji poboru energii o 58 proc. Moduły dostępne są w pojemnościach 32 GB i 64 GB w cenach odpowiednio 232,99 USD i 451,99 USD. Standard LPCAMM2 został opracowany przez firmę Micron we współpracy z organizacją JEDEC oraz czołowymi producentami OEM. Jak wcześniej informowaliśmy, Micron jako pierwszy na świecie zaprezentował gotowy moduł pamięci LPCAMM2 już na targach CES 2024. Nowa technologia umożliwia stworzenie modułów o 64 proc. mniejszych rozmiarach w porównaniu z podwójnymi SO-DIMM przy zachowaniu pełnej funkcjonalności upgrade'u pamięci.

Pierwszym laptopem na świecie wyposażonym w pamięci LPCAMM2 jest Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, który trafił na rynek w maju 2024 roku. Model ten wykorzystuje procesory Intel Core Ultra oraz obsługuje maksymalnie 64 GB pamięci LPCAMM2 o prędkości 7467 MT/s. Dell również potwierdził obsługę nowego standardu w swoich stacjach roboczych Precision. Producenci pamięci RAM tacy jak Samsung, TeamGroup oraz GeIL zaprezentowali na targach Computex 2024 swoje rozwiązania LPCAMM2 z prędkościami do 8533 MT/s i pojemnościami do 128 GB.

Technologia LPCAMM2 wykorzystuje architekturę dual-channel 128-bit, która zapewnia do 30 proc. wyższą przepustowość teoretyczną niż DDR5 SO-DIMM przy 5600 MT/s. Dodatkowo moduły charakteryzują się zmniejszonym poborem energii w stanie aktywnym o 43-58 proc. oraz w trybie standby o 80 proc. w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Jak wcześniej opisywaliśmy, JEDEC i Dell opublikowali specyfikacje dla przyszłych modułów wykorzystujących kości LPDDR6, co wskazuje na dalszy rozwój tego standardu. Równolegle G.SKILL osiągnął rekordowe 10000 MT/s na modułach CAMM2 dla komputerów stacjonarnych, co potwierdza potencjał nowej technologii.

Źródło: Crucial, Micron Technology, Samsung Semiconductor