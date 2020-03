Razer Viper Mini – mniejsza, lżejsza i tańsza wersja myszki Viper

Firma Razer wprowadziła do swojej oferty nową myszkę dla graczy. Razer Viper Mini, bo o niej mowa, jest mniejszą wersję wydanego w ubiegłym roku modelu z optycznym sensorem, cechującego się lekkością i wysoką prędkością maksymalną. Jak łatwo się domyślić, odświeżone, bardziej miniaturowe wydanie Razer Viper może pochwalić się mniejszymi wymiarami i niższą wagą. Co więcej, przekłada się to również na wyraźnie atrakcyjniejszą cenę sugerowaną. Nowa myszka została wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 8500 DPI (o prawie połowę mniejszej czułości niż podstawowy model), zapewniający maksymalne przyspieszenie 35G (zamiast 50G) i prędkość na poziomie 300 IPS (zamiast 450 IPS). Jakie jeszcze zmiany wprowadził amerykański producent?

Firma Razer wprowadziła do swojej oferty nową mysz dla graczy – Viper Mini, która jest mniejszą, lżejszą i tańszą wersją ubiegłorocznego modelu.

Razer Viper Mini przejmuje po swojej większej siostrze miano najlżejszej myszki w ofercie tej firmy, ponieważ waży 61 gramów przy wymiarach 118,3 mm (długość) x 53,5 mm (szerokość) x 38,3 mm (wysokość). Dla porównania wymiary zwykłego modelu Razer Viper wynoszą 126,8 mm x 57,6 mm x 37,8 mm, a jego waga nie przekracza 69 g. Nowy model docenią przede wszystkim gracze z mniejszymi dłońmi. Poza tym konstrukcja jest dość podobna – może pochwalić się sześcioma programowalnymi przyciskami (przycisk DPI umieszczono tym razem na górze), wbudowaną pamięcią do zapisywania ustawień, optycznymi przełącznikami (do 50 zamiast 70 milionów kliknięć), ślizgaczami wykonanymi z PTFE (politetrafluoroetylenu), podświetleniem Chroma RGB oraz 1,8-metrowym giętkim kabelkiem Speedflex.

Myszka dla graczy Razer Viper Mini została wyceniona na 49,99 euro, czyli aż o kilkadziesiąt euro mniej niż w przypadku większego modelu, za którego w dniu premiery trzeba było zapłacić 89,99 euro (359 zł). Poza zmianami w specyfikacji, które wpłynęły na obniżenie ceny, przy bocznych przyciskach zabrakło także ogumienia charakterystycznego dla starszych i droższych sióstr. Mysz jest już dostępna w oficjalnym sklepie Razera i wkrótce trafi również do Polski. W naszym kraju cena sugerowana powinna oscylować w granicach 200-250 zł.

Źródło: The Verge, Razer