Test wydajności DOOM Eternal PC - Piekielnie dobra optymalizacja!

Do diabła! DOOM Eternal będący najnowszym wcieleniem kultowej pierwszoosobowej strzelaniny, dumnie wjechał na wszystkie znaczące platformy sprzętowe, pokazując jak powinna wyglądać wzorowa kontynuacja nawiązująca do najbardziej krwawych oraz dynamicznych reprezentantów gatunku. Jeśli czekaliście na produkcję mogącą przyspieszyć tętno, wywołać oczopląs i jednocześnie spowodować krwotok wewnętrzny, to koniecznie musicie zaaplikować sobie DOOM Eternal. Jednak żeby rozgrywka była satysfakcjonująca, konieczne jest utrzymanie odpowiedniej płynności, które w opisywanym przypadku ma szczególne znaczenie. Kwestię wymagań sprzętowych dokładniej wyjaśni niniejsze zestawienie kart graficznych.

DOOM Eternal to sequel reboota DOOM (2016), czyli drugie wcielenie odświeżonego klasyka, który powrócił do najgłębszych korzeni i odgrzebał mechanikę najczystszej postaci DOOM. Praojciec wszystkich shooterów we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX wieku zdefiniował ten gatunek, dzisiaj pokazując młodemu pokoleniu jak powinna wyglądać modelowa zręcznościowa strzelanina. Oczekujcie zatem bezkompromisowej jatki, milionów potworów do zgładzenia, najbardziej morderczych pukawek, gigantycznych bossów oraz wymyślnych poziomów. DOOM Eternal to zdecydowanie nie jest strzelanina dla starych i powolnych ludzi. Jednak oprócz rozpruwania piekielnych pomiotów, wprowadzono tutaj całkiem rozbudowany wątek fabularny opisujący historię DOOM Slayera, a także liczne elementy platformowe urozmaicające rozgrywkę w krótkich przerwach między kolejnymi starciami. Klimatem zaś DOOM Eternal silnie nawiązuje do podtytułu drugiej części z 1994 roku, bowiem Hell on Earth stało się faktem. Jak wygląda oblicze zagłady możecie sprawdzić w galerii screenów (LINK).

Producent bardzo precyzyjnie nakreślił wymagania sprzętowe DOOM Eternal, dodając nawet adnotację jakiej wydajności możemy oczekiwać na konkretnych konfiguracjach. Absolutnym minimum do 1920x1080 oraz ustawień niskich jest czterordzeniowy procesor Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200 i karta graficzna pokroju NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 dysponująca 4 GB VRAM. Detale na poziomie High rzekomo wymagają Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X oraz NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480, kreując wizerunek DOOM Eternal jako produkcji bardzo procesorowej. Jeśli planujecie używać rozdzielczości 2560x1440, niezbędny będzie NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 56 albo ekwiwalenty, obowiązkowo posiadające jednak 8 GB VRAM. Topowego peceta potrzebujemy natomiast do 3840x2160 w ustawieniach Ulta Nightmare, gdzie 8 GB VRAM okazuje się rozsądnym minimum. Oczywiście, dynamika rozgrywki wymaga 60 klatek na sekundę, dlatego wszystkie konfiguracje mają docelowo zapewnić taką płynność obrazu.

Wymagania sprzętowe Doom Eternal (1920x1080 / 60 FPS / Low):

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470

8 GB pamięci operacyjnej

50 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 7/10

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal (1920x1080 / 60 FPS / High):

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

8 GB pamięci operacyjnej

50 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 10

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal (2560x1440 / 60 FPS / High):

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 56

8 GB pamięci operacyjnej

50 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 10

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal (3840x2160 / 60 FPS / Ulta Nightmare):

Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII

16 GB pamięci operacyjnej

50 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 10

DOOM Eternal bazuje na silniku id Tech 7, kolejnej iteracji narzędzia z jakiego zawsze korzysta id Software, pozostając wymiernym interfejsowi OpenGL i obecnie API Vulkan. Najnowsza wersja wprowadza względem poprzednika kilka poprawek m.in.: ulepszony HDR (jeszcze nie działa na kartach AMD), efekty świetlne PBR (Physical Based Rendering), globalne oświetlenie oraz post-procesowe wygładzanie krawędzi (jakiego w opcjach nie znajdziemy). Deweloper chwali się również, że możliwym jest wygenerowanie 1000 FPS-ów przy limicie 200 dla poprzednika. Poprawiono też szybkość wgrywania poziomów, które mogą być teraz dwukrotnie większe. Przed premierą twórcy wspominali jeszcze o implementacji ray tracingu, niemniej bez podawania konkretów oraz terminów. NVIDIA w swoich dalekosiężnych planach DOOM Eternal nie uwzględnia, co może sugerować, że deweloper szykuje implementację pakietu grupy Khronos odpowiedzialnej za Vulkana. Niestety, zestaw instrukcji Vulkan Ray Tracing jest ciągle w powijakach, zatem trudno oszacować kiedy śledzenie promieni mogłoby trafić do DOOM Eternal. Szlaki teoretycznie przetarł Wolfenstein Youngblood (id Tech 6), gdzie RT pomogła wdrożyć NVIDIA, aczkolwiek tutaj partnerstwo między firmami nie zostało potwierdzone.