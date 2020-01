ASUS GeForce RTX 2070 Dual Mini - elegancki miniaturowy Turing

GeForce RTX 2070 raczej nie jest najbardziej udaną kartą graficzną obecnej generacji. Oczywiście nikt nie może odmówić jej wydajności, ale już od momentu debiutu można było narzekać na jej dosyć przeciętny stosunek oferowanych możliwości do ceny. Po premierze tańszego i prawie tak samo szybkiego GeForce'a RTX 2060 SUPER rola jednego z pierwszych Turingów została jeszcze bardziej zmarginalizowana. Nie oznacza to jednak, że nie warto się nią zainteresować - czasem można znaleźć ofertę w atrakcyjnej cenie, a poza tym ciągle powstają jej nowe autorskie warianty. Najnowszy pochodzi o ASUS-a. To model Dual Mini, który - jak wskazuje nazwa - cechuje się kompaktowymi wymiarami, a przy okazji ładnie się prezentuje.

Karta projektowana była z myślą o gotowych zestawach Intel NUC 9 Extreme Kit i Intel NUC 9 Pro Kit, ale nic nie stoi na przeszkodzie, bo zamontować ją w innym kompaktowym komputerze. Jej wymiary to 197 x 121 x 39 mm.

ASUS GeForce RTX 2070 Dual Mini to pod względem technicznym klasyczny RTX 2070 z 2304 rdzeniami CUDA. Bazowe taktowanie rdzenia wynosi tutaj 1410 MHz, ale w trybie Boost wzrasta ono do 1650 MHz, a w trybie OC - nawet do 1680 MHz. Jednostka wyposażona jest w 8 GB pamięci GDDR6 (przepustowość 14 Gb/s).

System chłodzenia składa się z dużego aluminiowego radiatora, rurek cieplnych i dwóch wentylatorów, które uruchamiają się dopiero po przekroczeniu przez rdzeń temperatury 55 °C. Choć całość utrzymana jest w ciemnej kolorystyce, na obudowie znajdziemy niewielkie podświetlenie LED RGB. RTX 2070 Dual Mini potrzebuje do działania wtyczki zasilającej 8-pin. Zestaw złącz wideo jest dosyć skromny - mamy tutaj po jednym porcie DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4. Niestety, cena i data pojawienia się karty w sklepach to póki co wielkie niewiadome. Liczymy na to, że już niebawem wszystko będzie jasne.

