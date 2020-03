Resident Evil 3 za darmo z kartami graficznymi AMD Radeon Navi

Choć karty graficzne ze stajni AMD często zostawały w tyle za jednostkami NVIDII, to trzeba jednak przyznać, że aktualnie ich zakup jest dosyć opłacalną inwestycją. Debiut układów Navi okazał się strzałem w dziesiątkę - to konstrukcje oparte o nową architekturę i litografię 7 nm, które świetnie sprawdzają się w wielu testach. Nie tylko są bardzo wydajne, ale i cechują się niezłą energooszczędnością. Można powiedzieć, że już same możliwości dobrze je reklamują, ale Czerwoni dodatkowo ruszyli z akcją Raise The Game, w ramach której do omawianych Radeonów dodawanych jest kilka gier z najwyższej półki. Już teraz lista obejmuje ciekawe tytuły, ale będzie jeszcze lepiej - chętni na nową kartę AMD mogą już szykować przestrzeń dyskową na grę Resident Evil 3.

Nowy pakiet gier obejmie te osoby, które nabędą dowolną kartę AMD Radeon Navi do 25 kwietnia 2020. Nie ulega wątpliwości, że głównym kąskiem jest tutaj gra Resident Evil 3 Remake.

Od teraz osoby, które zakupią kartę graficzną Radeon RX 5700 (XT) / RX 5600 XT / RX 5500 XT mogą liczyć na dwie darmowe gry oraz 3-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass PC, w której znajduje się masa dobrych tytułów do ogrania. Zestaw różni się w zależności od wybranego układu - zawsze trafimy na grę Resident Evil 3 (premiera 3 kwietnia), która będzie w pakiecie z Monster Hunter World: Iceborne - Master Edition (podstawka + dodatek) lub Ghost Recon Breakpoint. Szczegóły oferty Raise The Game znajdziecie poniżej.

Karta graficzna Monster Hunter World:

Iceborne Master Edition Resident Evil 3 Tom Clancy’s

Ghost Recon Breakpoint 3-miesięczny Xbox Game Pass na PC Radeon RX 5700 XT / RX 5700 TAK TAK n/a TAK Radeon RX 5600 XT TAK TAK n/a TAK Radeon RX 5600 / RX 5600M TAK TAK n/a n/a Radeon RX 5500 XT n/a TAK TAK TAK Radeon RX 5500 / RX 5500M n/a TAK TAK n/a Radeon VII

Radeon RX Vega (seria)

Radeon RX 500 (seria) n/a n/a n/a TAK

Jak widać, najbardziej poszkodowani będą chętni na któregoś ze starszych Radeonów, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby - w końcu 3-miesięczny dostęp do Xbox Game Passa to zawsze coś. Na koniec warto dodać jeszcze, że promocja nie będzie trwać wiecznie - jak czytamy na stronie AMD, na powyżej opisany pakiet gier możemy liczyć w przypadku zakupu karty od dziś do dnia 25 kwietnia. Potem zestaw dołączanych tytułów zapewne ulegnie zmianie.

Źródło: AMD