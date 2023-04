Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX Founders Edition wracają do Polski. Gracze mogą zamówić GeForce RTX 4090 oraz RTX 4080

Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX Founders Edition cieszą się całkiem sporą popularnością wśród graczy. Na tle wersji niereferencyjnych wyróżniają się przede wszystkim unikalną stylistyką oraz jakością wykonania. Duże znaczenie ma również dobra wydajność układu chłodzenia, co w przypadku najtańszych wersji autorskich nie zawsze jest gwarantowane. Po długiej przerwie modele Founders Edition wróciły do polskiego sklepu producenta.

Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX Founders Edition wracają do Polski. GeForce RTX 4090 wyceniono na 8699 zł, a GeForce RTX 4080 na 6499 zł.

Brak możliwości zakupu kart NVIDIA GeForce RTX Founders Edition był dla polskich konsumentów szczególnie dotkliwy w przypadku poprzedniej generacji. Niska dostępność oraz wysokie ceny modeli autorskich sprawiły, iż zamówienie wersji FE było jedyną szansą na modernizację zestawu komputerowego bez przepłacania. Wiązało się to z szeregiem niedogodności, ponieważ zainteresowani musieli nie tylko wykazać się refleksem i szybko kupić kartę, ale także dysponować zagranicznym adresem niezbędnym do wysyłki. Wiele wskazywało na to, że sytuacja powtórzy się w przypadku serii GeForce RTX 4000, jednak gracze mogą w końcu odetchnąć z ulgą. GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080 niespodziewanie pojawiły się w polskim sklepie NVIDII. Z jak dużym wydatkiem trzeba się liczyć?

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102-300 AD103-300 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 16384 9728 Bloki SM 128 76 Rdzenie RT 128 76 Jednostki Tensor 512 304 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 2505 MHz Taktowanie pamięci 21000 MHz 22400 MHz Ilość pamięci 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit Przepustowość 1008 GB/s 717 GB/s TDP (nominalne) 450 W 320 W TDP (maksymalne) 600 W 516 W Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Data premiery 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. Cena (premierowa) 9699 zł 7049 zł

Podobnie jak w przypadku pozostałych państw europejskich zamówienia są obsługiwane przez jednego z lokalnych partnerów - w Polsce to sklep x-kom. NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition wyceniono na 8699 zł, a za GeForce RTX 4080 Founders Edition przyjdzie zapłacić 6499 zł. Należy podkreślić, iż w obu przypadkach mamy do czynienia z zauważalnym spadkiem względem cen premierowych (9699 / 7049 zł), ale jest to "zasługa" korzystniejszego kursu walut. Czy możemy zatem mówić o atrakcyjnej ofercie? Popularna porównywarka cenowa podpowiada, że osoby zainteresowaniem wydaniem jak najniższej kwoty powinny mimo wszystko sięgnąć po modele autorskie. GeForce RTX 4090 jest dostępny w sklepach poniżej 8000 zł, a za GeForce RTX 4080 zapłacimy niespełna 5800 zł.

