Za darmo przerobisz rysunek na zdjęcie lub odwrotnie. Wszystko to dzięki narzędziu Stylar, które korzysta z AI

Takie mamy czasy, że sztuczna inteligencja zaczyna pojawiać się wszędzie i w sumie niewiele na to możemy poradzić. Dopóki ludzie są nią zafascynowani, dopóty będzie ona w czołówce gorących tematów. Możesz uzyskać odpowiedź na niemal każde pytanie za pomocą czatbotów, zlecić sprawdzenie i ewentualną poprawę kodu napisanego przez człowieka, maszyna wykona za Ciebie zadanie domowe, usunie zbędne elementy ze zdjęć, przygotuje transkrypcję mowy na tekst z podziałem na osoby, zrobi streszczenie pracy naukowej lub innego dokumentu, wygeneruje muzykę i o wiele więcej. Można to lubić albo nie, ale trzeba przyznać, że odpowiednie narzędzia AI po prostu bywają przydatne. Chcesz przerobić dziecięce rysunki na coś realistycznego, albo nadać zupełnie nowy styl zdjęciom? Nie ma problemu! Zobacz, jak to zrobić za pomocą darmowego narzędzia Stylar.

Autor: Tomasz Duda

Skorzystałem z jednego AI do wygenerowania obrazów w stylu rysunkowym. Następnie użyłem drugiego AI, aby przerobiło te rysunki na coś zdecydowanie bardziej realistycznego, a na końcu za pomocą trzeciego AI przerobiłem te grafiki tak, aby były ostrzejsze, z opcją powiększenia ich nawet 16 razy (np. z rozmiaru około 1500 px, na ponad 24000 px). Tak, wiem, zaczyna to brzmieć jak “AI-cepcja”, ale w wielu przypadkach takie działanie ma sens i może przydać się w konkretnych sytuacjach. Głównym bohaterem tego krótkiego poradnika jest Stylar. Narzędzie niesłychanie wszechstronne, które potrafi przerobić rysunki na zdjęcia, zdjęcia na rysunki, stworzyć podobną grafikę, ale w zupełnie innym stylu, pozwala usuwać tło ze zdjęć i innych grafik, umożliwia punktowe usuwanie obiektów na obrazach lub generatywne wypełnianie, daje opcję pracy na warstwach, a jakby tego jeszcze było mało, to można po prostu wpisać odpowiedni prompt i wygenerować coś zupełnie od podstaw. Najlepsze jest jednak to, że możesz z niego korzystać za darmo. Przynajmniej na razie, bo oficjalnie Stylar wciąż jest w wersji Beta, ale jest szansa, że plan darmowy zostanie zachowany również po wyjściu z Bety. Na start dostajesz 200 “kredytów” do wykorzystania, ale nowe pojawiają się co tydzień. Dlaczego by więc nie spróbować?

Wystarczy przeglądarka internetowa, aby szybko przerobić rysunek na zdjęcie, albo zdjęcie na cyfrowy obraz. W dodatku nie potrzebujesz żadnej wiedzy odnośnie komend dla AI, bo prompty możesz wygenerować automatycznie. Narzędzie Stylar AI oferuje ponad 100 różnych styli, generatywne wypełnianie i usuwanie oraz pracę na warstwach. A wszystko to za darmo.

Stylar AI: interfejs i podstawowa obsługa

Omawiane narzędzie działa online, więc używamy go przez przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść na stronę stylar.ai, założyć konto i się zalogować. Jest to konieczne, bo tworzone projekty będą na tym koncie zapisywane, a użytkownik będzie miał do nich dostęp z różnych komputerów. Strona nie jest przetłumaczona na język polski, ale jej obsługa jest dość intuicyjna. Na początek należy kliknąć przycisk New project, a następnie nadać temu projektowi tytuł, określić wymiary obszaru roboczego i proporcje oraz kliknąć przycisk Apply. W tym momencie otworzy się główny interfejs narzędzia Stylar. W tym momencie istotne są przyciski po lewej stronie. Pierwszy pozwala zaimportować wiele grafik do oddzielnych warstw w danym projekcie, drugi umożliwia przekształcenie tekstu do postaci grafiki (tzw. prompt), natomiast ja w narzędziu Stylar chcę wyróżnić opcję trzecią, czyli przekształcanie grafiki do grafiki.

Załóżmy, że masz rysunek własnoręczny lub stworzony przez dziecko. Może to być również jakaś postać z komiksu lub kreskówki, albo wygenerowana przez AI. Ty jednak chcesz sprawić, żeby wyglądała bardziej realistycznie. Być może jak zdjęcie, a być może po prostu jak ładniejsza, trochę bardziej trójwymiarowa wersja tego rysunku. W narzędziu Stylar możesz to zrobić. Otwórz swoją grafikę źródłową, a następnie użyj żółtego przycisku Image-to-Image (obrazek do obrazka). Teraz wykonaj trzy bardzo łatwe kroki. Po pierwsze: wybierz styl, który chcesz nadać swojemu rysunkowi. Do wyboru jest ponad 100 opcji, więc zdecydowanie jest pole do popisu. Po drugie: stwórz komendę tekstową opisującą dany obrazek (prompt). Uspokajam, że na niczym nie trzeba się znać. Wystarczy kliknąć przycisk Auto prompt, aby AI przeanalizowało Twoją grafikę źródłową i samo wykonało opis. Działa to zaskakująco dobrze. Jeśli potrzebne są korekty, to zazwyczaj małe. Po trzecie: należy ustawić “Structure match”. Wyższa wartość sprawi, że AI będzie próbowało się trzymać bardziej precyzyjnie tego, co widać w obrazku źródłowym. Jednak nawet przy maksymalnym ustawieniu wciąż sztuczna inteligencja ma sporo swobody. Czasami pojawia się też opcja “Style intensity”, czyli intensywność stylu. Tutaj warto na początek pobawić się z wartościami średnimi.

Gdy już styl jest wybrany, opis gotowy, a struktura i intensywność ustawione, można nacisnąć żółty przycisk Stylarize. Spowoduje to wygenerowanie czterech grafik na raz. Za każdą schodzi jeden “kredyt”, więc każdorazowe wygenerowanie podglądów kosztuje 4 jednostki z darmowych 200. Jeśli w podglądach coś jednak nie pasuje, warto wygenerować kolejne. Opcjonalnie można zmodyfikować prompt lub styl. Jeśli zależy Ci na tym, żeby AI nie generowało zbyt dalekich modyfikacji, lecz trzymało się możliwie jak najbardziej oryginału, to strukturę ustaw na maksimum, a intensywność stylu poniżej średniej. Niekiedy uzyskanie ciekawego efektu końcowego wymaga wygenerowania kilkunastu podglądów, ale w miarę używania narzędzia Stylar zaczniesz nabierać wyczucia, który styl jest ciekawy i jakie ustawienia w nim zastosować.

Warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje edycji, które widać na pasku nad obrazkiem. Wśród nich jest Generative Fill, czyli generatywne wypełnienie. Zaznaczasz jakiś obszar na obrazku, a potem wpisujesz, co ma się na nim znaleźć. W ten sposób można zmienić np. całą głowę w danej postaci, dołożyć jej miecz w dłoni, zmienić kolor oczu, albo dodać kolczyk w uchu itp. Oczywiście za to też płacisz walutą, bo generowane są cztery pełne podglądy z różnymi wersjami wypełnienia. Z kolei opcja Generative Remove działa podobnie, ale tylko usuwa to co zaznaczysz. Chcesz, żeby nie było kolczyka w uchu? dosłownie jedno szybkie zaznaczenie i już go nie ma. Kolejna funkcja to Remove Background, czyli usuń tło (tego chyba nie trzeba opisywać), a na końcu dodano Selection Tools, czyli narzędzia zaznaczania. Po zrobieniu “pętelki” wokół jakiegoś miejsca można od razu wypełnić je lub usunąć generatywnie, wyciąć albo zduplikować.

Stylar AI: przykłady wygenerowanych obrazów

Skoro już wiemy, jakie są główne funkcje Stylar.AI, to teraz przyjrzyjmy się jednej z najważniejszych cech, czyli realnej jakości obrazu. Tutaj chcę zaznaczyć jedną ważną rzecz. Obrazy domyślnie wygenerowane przez Stylar wyglądają zazwyczaj dobrze, ale moim zdaniem powinny być ostrzejsze. Z tego powodu do pracy zaprzęgłem kolejne narzędzie AI, o nazwie Upscayl. Jest to program działający offline (opcja online też jest), instalowany na komputerze, bez limitu zdjęć, które można w nim przetwarzać. Potrafi natomiast atrakcyjnie wyostrzyć obraz oraz powiększyć ją z zachowaniem dobrej jakości nawet 16 razy. Ja wykonałem tylko samo wyostrzanie, bez powiększania. Dlatego poniżej umieszczam trzy grafiki do każdego przykładu; 1: obraz źródłowy, 2: obraz wygenerowany przez Stylar na podstawie pliku źródłowego, 3: grafikę ze Stylar wyostrzoną w Upscayl.



Plik źródłowy



Obraz przetworzony przez Stylar AI



Wyostrzanie i wygładzanie w Upscayl AI

Plik źródłowy



Obraz przetworzony przez Stylar AI



Wyostrzanie i wygładzanie w Upscayl AI



Plik źródłowy



Obraz przetworzony przez Stylar AI



Wyostrzanie i wygładzanie w Upscayl AI

Stylar bez większego problemu przerabia styl, który można nazwać rysunkowym, na coś, co wygląda już jak pochodna prawdziwego zdjęcia lub ewentualnie cyfrowy obraz namalowany przez całkiem utalentowanego grafika. Wszystko jednak zależy od wybranego stylu i ustawień, a niekiedy również od obrazu źródłowego, bo nie zawsze da się uzyskać całkiem realistyczne efekty. Nie jest to wada, bo czasami celem nie jest uzyskanie “zdjęcia”, lecz czegoś, co przypomina postać z kinowych filmów animowanych. Z tym również nie ma problemu. Możesz też podejść do sprawy odwrotnie, czyli w roli pliku źródłowego użyć prawdziwego zdjęcia, a potem wygenerować na jego podstawie grafikę, która przypomina rysunek lub cyfrowy obraz. Zdecydowanie zachęcam do wypróbowania ponad stu styli i różnych ustawień do każdego z nich. Przypuszczalnie nie wystarczy Ci darmowych “kredytów” na wszystko, ale na szczęście odnawiają się one regularnie, więc przy odrobinie cierpliwości osiągniesz upragniony rezultat. Napisz w komentarzu co sądzisz o narzędziu Stylar.



Plik źródłowy



Obraz przetworzony przez Stylar AI



Wyostrzanie i wygładzanie w Upscayl AI



Plik źródłowy



Obraz przetworzony przez Stylar AI



Wyostrzanie i wygładzanie w Upscayl AI