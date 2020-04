Intel zachęca producentów małych PC do porzucania układów AMD

Firmie Intel już w przeszłości zarzucano działania mające sprawić, by wybieranie procesorów AMD miało być dla partnerów OEM dużo bardziej niekorzystne, aniżeli w przypadku wyboru procesorów Intela. W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia sugerujące, że niebiescy po raz kolejny próbują namawiać niektóre firmy do niewybierania procesorów AMD Ryzen bądź też celowego opóźnienia w dodawaniu układów czerwonych do wybranych urządzeń. Źródła, na które powołuje się Dr. Ian Cutress z portalu Anandtech sugerują, iż Intelowi bardzo zależy aby do małych komputerów (coś jak NUC-i od Intela) nie umieszczać w ogóle procesorów AMD. Patrząc na to, że większość tego typu urządzeń bazuje wyłącznie na procesorach Intela sugeruje, że coś może faktycznie być na rzeczy.

Jak z pewnością wiadomo, firma AMD w ubiegłym roku zaprezentowała mini-komputer PC oparty o układy Ryzen. Dotychczas jednak jeśli jakiś producent już prezentował gotowy komputer będący konkurencją dla Intel NUC, to był co najwyżej wyposażony w gotowe płyty z wbudowanymi układami AMD V1000 lub AMD R1000. Wyjątkiem był Zotac, który ujawnił, że w ciągu nadchodzących kilku miesięcy planuje wprowadzić niewielkie zestawy PC oparte o procesory AMD Ryzen serii 4000 (APU Renoir). Według redaktora portalu Anandtech, dr. Iana Cutressa, brak komputerów będących alternatywą dla NUC-ów jest spowodowane działaniami Intela, który zachęca producentów komputerów, aby nie korzystać z procesorów AMD Ryzen (m.in. nowych układów Renoir), lub by znacząco opóźniać premierę takich zestawów.

Redaktor portalu Anandtech sugeruje ponadto, że zapowiadane zestawy PC od firmy Zotac, bazujące na układach AMD Ryzen serii 4000 mogą pojawić się nie wcześniej niż za rok. Wśród firm, które przyjmują oferty Intela znajdują się m.in. OnLogic, EEPD, Simply NUC, Tranquil PC oraz ASRock. Widać to zwłaszcza w przypadku ASRock, który dopiero od niedawna zaczął oferować niewielkie komputery bazujące na APU AMD Picasso (Ryzen serii 3000), które zostały ujawnione grubo ponad rok temu. Ponadto nic nie zanosi się na to, aby inne firmy miały prezentować takie zestawy oparte o układy AMD Ryzen serii 4000 np. ASUS, Dell czy MSI. Oczywiście informacje o powiązaniach Intela z producentami gotowych zestawów PC nie są w żadny sposób potwierdzone, jednak brak takich konfiguracji lub wprowadzanie do sprzedaży z bardzo dużym opóźnieniem może świadczyć o tym, że takie umowy partnerskie mogą w rzeczywistości być zawierane.

Źródło: Notebookcheck, Dr. Ian Cutress Twitter