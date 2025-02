Intel traci pozycję lidera, którą zajmuje Samsung, a NVIDIA mocno pnie się do góry. Nowy raport z branży półprzewodników

Rynek półprzewodników przeszedł w 2024 roku spore przetasowanie. Firma Intel nadal borykała się z pewnymi problemami, które dotyczyły nowo wprowadzonych procesorów z serii Arrow Lake. Z tego i kilku innych względów musiała ustąpić pozycji lidera - tę zajęła koreańska firma Samsung. Największy wzrost przychodów odnotowały jednak inne marki, które też szybko pną się do góry - jedna z nich odpowiada za produkcję układów graficznych i akceleratorów, a druga pamięci.

Branża półprzewodników mocno zmieniła się w 2024 roku. Przychody wielu przedsiębiorstw ogromnie wzrosły dzięki zapotrzebowaniu na tzw. sztuczną inteligencję - choć nie tylko. 2025 rok ma przynieść jeszcze większy wzrost.

Za omawiany raport odnoszący się do 2024 roku odpowiada amerykańskie przedsiębiorstwo Gartner. Przychód w branży półprzewodników na całym świecie wyniósł w tym okresie 626 mld dolarów - mamy więc do czynienia ze wzrostem o 18,1% w porównaniu z poprzednim, 2023 rokiem. Przewiduje się, że w 2025 roku przychody wyniosą nawet 705 mld dolarów. Do takiego obrotu spraw znacząco przyczynił się bardzo dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, a co za tym idzie - centrów danych (w tym przypadku przychody wzrosły z 64,8 do 112 mld dolarów). Nic dziwnego, że firma NVIDIA zanotowała większe przychody o 83,6%, które wyniosły niespełna 46 mld dolarów. Na dodatek to przedsiębiorstwo awansowało o dwa miejsca w rankingu.

Największe przychody ze wszystkich firm osiągnął jednak Samsung, wszak wyniosły one w 2024 roku ponad 66,5 mld dolarów. Stanowi to wzrost aż o 62,5% względem 2023 roku, z kolei udział rynkowy tego koreańskiego giganta wyniósł 10,6%. Duży wpływ na taki rozwój wydarzeń miało zwiększenie cen za pamięci (przychody z pamięci NAND i DRAM wzrosły o niemal 76%). Na dodatek udział pamięci w sprzedaży półprzewodników wzrósł do 25,4% w omawianym roku. Tak więc zarówno pamięci, jak i tzw. sztuczna inteligencja, będą miały naprawdę wielki wpływ na cały 2025 rok - wzrost zapotrzebowania z pewnością będzie napędzać sprzedaż, a więc polepszy pozycje gigantów technologicznych. Pełny raport pod tym adresem.

