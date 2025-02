Branża półprzewodników zalicza olbrzymi wzrost względem poprzedniego roku. Rekordowe są też przychody

Chipy komputerowe są teraz używane praktycznie we wszystkich urządzeniach. To sprawia, że branża półprzewodników jest niezwykle dochodowa. Widać to po rosnących przychodach wielu firm, które w niej działają. Choć nie zawsze sytuacja w tym segmencie rynku wyglądała tak dobrze, to ostatni rok był pod wieloma względami rekordowy. Wiele też wskazuje na to, że dzięki AI trend ten zostanie utrzymany w najbliższej przyszłości.

Branża półprzewodników, po kryzysowym okresie w zeszłym roku, powróciła na ścieżkę dynamicznych wzrostów. Przychody z tego segmentu rynku są obecnie najwyższe w historii i na tym z pewnością nie koniec.

Zrzeszenie SIA (Semiconductor Industry Association) opublikowało właśnie najnowszą informację na temat aktualnej kondycji branży półprzewodników. W trzecim kwartale bieżącego roku odnotowano przychody na poziomie 166 mld dolarów. Jest to wynik aż o 23,2% lepszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Należy jednak odnotować, że branża chipów pozostawała jeszcze wtedy w kryzysie, a sam rynek kurczył się. Teraz wzrosty powróciły, o czym świadczą także przychody. Te są bowiem obecnie najwyższe w historii. W samym wrześniu przekroczyły one 55 mld dolarów, co oznacza wzrost o około 4% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Sprzedaż chipów

wrzesień 2024 r. Sprzedaż chipów

wrzesień 2023 r. Sprzedaż chipów

sierpień 2024 r. Ameryka Północna

i Południowa 17,24 mld USD 11,79 mld USD 16,56 mld USD Europa 4,43 mld USD 4,82 mld USD 4,26 mld USD Japonia 4,21 mld USD 3,91 mld USD 4,00 mld USD Chiny 16,04 mld USD 13,05 mld USD 15,49 mld USD Azja Pacyficzna / Inne 13,40 mld USD 11,32 mld USD 12,83 mld USD Łącznie 55,32 mld USD 44,89 mld USD 53,13 mld USD

Nie jest zaskoczeniem, że największe przychody branża czerpie aktualnie z rynku amerykańskiego (liczonego łącznie jako Ameryka Północna i Południowa). We wrześniu bieżącego roku sprzedano tam chipy o łącznej wartości 17,24 mld dolarów. Coraz silniejszą pozycję ma jednak rynek chiński. Przestaje on ustępować swojemu największemu konkurentowi (16,04 mld dolarów ze sprzedaży), jednak należy pamiętać, że są to w znacznej mierze mniej zaawansowane chipy produkowane wewnętrznie. W każdym regionie z wyjątkiem europejskiego odnotowano znaczący wzrost sprzedaży rok do roku. Najwięcej wyniósł on oczywiście w obu Amerykach (46,3%). W Europie rynek skurczył się niestety o 8,2%, jednak w ujęciu miesiąc do miesiąca można zaobserwować wzrost. Z racji boomu na sztuczną inteligencję, prognozy na najbliższą przyszłość są bardzo optymistyczne.

Źródło: Global Semiconductor Association, WCCFTech