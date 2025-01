Intel potwierdza premierę kart graficznych z rodziny Battlemage w przyszłym roku

W zeszłym roku Intel wprowadził (w bólach, ale jednak) karty graficzne ARC z rodziny Alchemist i oparte na architekturze Xe-HPG. Plany producenta jednak od samego początku zakładały kolejne trzy serie produktowe: Battlemage, Celestial oraz Druid. Ostatnie informacje o Battlemage, przynajmniej te dotyczące możliwej specyfikacji, pojawiły się na początku tego roku i sugerowały premierę sklepową nie wcześniej niż w połowie drugiego kwartału roku (a więc mowa bliżej o okresie maj/czerwiec). Czy nadal możemy liczyć na premierę w 2024?

Intel w Chinach opublikował plan wydawniczy dla przyszłych produktów. Wynika z niego, iż premiera kart graficznych z rodziny Battlemage nadal jest planowana na przyszły rok.

Japoński portal 4Gamer otrzymał od Intela zaktualizowany plan wydawniczy, dotyczący przyszłych premier, głównie dla rynku komputerowego. Znajdziemy tutaj chociażby odwołania do debiutujących niedawno procesorów Meteor Lake czy nadchodzących układów Arrow Lake, które pojawią się na rynku w 2024 roku. Oprócz CPU, plan wydawniczy zakłada także nadchodzące debiuty kart graficznych. Ostatnia premiera modelu ARC A580 została także uwzględniona w poniższej grafice, co tym bardziej sugeruje że jest to bardzo świeży plan firmy.

Intel Battlemage, oparty na architekturze Xe2-HPG, ma się w dalszym ciągu pojawić w 2024 roku. Według nieoficjalnych doniesień, karty zachowają podobny współczynnik TDP co układy Alchemist, przy czym np. w topowym modelu mielibyśmy otrzymać dwukrotnie więcej jednostek obliczeniowych. Battlemage ponownie także ma być produkowany w fabrykach TSMC, a sama litografia to TSMC N4 (4 nm), czyli ta sama z której skorzystało chociażby AMD w procesorach APU Ryzen 7040/8040. To co jest natomiast jasne to to, że układy Battlemage trafią nie tylko do desktopowych kart graficznych, ale również do zintegrowanego układu graficznego, będącego częścią mobilnych procesorów Intel Lunar Lake. Nie pozostaje zatem nic innego jak wyczekiwać konkretnych informacji w temacie nowej generacji kart od Intela. Kto wie, może producent podzieli się chociaż skromną informacją na targach CES 2024.

Źródło: 4Gamer