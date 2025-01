Intel Core i9-14900KF podkręcony do 9,12 GHz. Niesamowity wyczyn chińskiego overclockera

Przyzwyczailiśmy się, że dzisiejsze desktopowe procesory przekraczają częstotliwość 5 GHz już po wyjęciu z pudełka. Jak jednak już kilkukrotnie udowodniał overclocker znany jako Elmor, niektóre jednostki są w stanie osiągać taktowanie nawet 9 GHz, choć trzeba mieć na uwadze, że bez chłodzenia ciekłym helem nie ma co nawet myśleć o zbliżeniu się do tej granicy. Jak jednak pokazał pewien chiński overclocker, da się przesunąć granice jeszcze dalej.

Chiński overclocker znany jako "wytiwx" podkręcił procesor Intel Core i9-14900KF do 9,12 GHz. Do uzyskania takiego wyniku konieczne było m.in. zastosowanie ciekłego helu.

Entuzjasta znany jako "wytiwx" podkręcił właśnie procesor Intel Core i9-14900KF do 9,12 GHz, czym przebił dotychczasowe dokonania Elmora. Jak udało się to osiągnąć? Konieczne było wyłączenie wszystkich rdzeni Efficient oraz technologii Hyper-Threading. Chip został zainstalowany na płycie głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex z 16 GB pamięci DDR5. Co ciekawe, overclocker zdecydował się na system operacyjny Windows 7 (6.1). Dokładne taktowanie ostatecznie wyniosło 9121,61 MHz, a uzyskano je pod napięciem 1,387 V. Jak wspomniano już powyżej, do schłodzenia układu posłużył ciekły hel. Więcej danych znajdziecie na stronie CPU-Z Validator.

Mogłoby się wydawać, że Intel Core i9-14900KS byłby nieco lepszym wyborem do bicia rekordu OC - w końcu ten chip domyślnie może pracować z zegarem o 200 MHz wyższym, jednak niniejszy przykład pokazuje, że nawet nieco tańszy i łatwiej dostępny model KF może mieć bardzo podobny potencjał. Według danych na stronie HWBOT, "wytiwx" pokonał Elmora tylko nieznacznie, dlatego niewykluczone, że niebawem doczekamy się odpowiedzi i nowej próby bicia rekordu. Nie ma co jednak oczekiwać, że lada moment zostanie przekroczona granica 10 GHz - przekonaliśmy się już, że nowsze CPU raczej nie są zdolne do pracy z wyższymi taktowaniami od wspomnianego Core i9-14900KF.

Źródło: Tom's Hardware