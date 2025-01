Intel Battlemage - nowa generacja kart graficznych ARC może pojawić się w podobnym okresie, co układy NVIDIA Blackwell

W 2022 roku Intel wypuścił na rynek pierwszą generację dedykowanych układów graficznych ARC z rodziny Alchemist. W momencie premiery była to ciekawa propozycja, która była w stanie nawiązać walkę z konkurencyjną ofertą z niskiego i średniego segmentu cenowego. Trwają ciągle prace nad kolejną generacją kart graficznych, które noszą nazwę kodową Battlemage. Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to trafią one na rynek pod koniec 2024 roku.

Jeszcze w tym roku mogą zadebiutować karty graficzne Intel ARC drugiej generacji. Amerykańska firma chce ponoć wprowadzić je na rynek przed grudniowymi świętami, co miałoby pozytywnie wpłynąć na ich sprzedaż.

W Niemczech odbywa się właśnie konferencja Embedded Worlds 2024. To właśnie z niej pochodzą nieoficjalne doniesienia na temat premiery układów Battlemage. Pierwsze karty graficzne tego typu mają mieć swoją premierę na jesieni, najpóźniej w listopadzie bieżącego roku. Intel chce tym samym zdążyć przed grudniowym okresem świątecznym, co miałoby zauważalnie zwiększyć sprzedaż kart. Warto odnotować, że dedykowane układy graficzne Intel ARC pierwszej generacji zadebiutowały na przełomie marca i kwietnia, zatem nie był to optymalny okres na tego typu wydarzenie.

Może się wydawać, że listopadowa premiera Battlemage także nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ spodziewane są też wtedy pierwsze konsumenckie karty graficzne NVIDIA Blackwell. Rzecz w tym, że dotyczy to prawdopodobnie tylko najwyżej pozycjonowanych układów, które nie będą bezpośrednią konkurencją dla skromniejszych GPU Intela. Jeżeli karty Battlemage zaoferują lepszą wydajność niż propozycje NVIDII ze średniego segmentu cenowego z generacji Ada Lovelace, to mogą, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej ceny, w nieoczekiwany sposób uzupełnić lukę rynkową, która pojawi się do premiery niżej pozycjonowanych kart Blackwell. Doniesienia wskazują, że Intel pracuje obecnie nad trzema dedykowanymi układami ARC drugiej generacji, z czego dwa są na etapie finalizacji, a jeden w fazie pre-kwalifikacyjnej, która nie zapewnia jeszcze gotowości do masowej produkcji.

