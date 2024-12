Indiana Jones and the Great Circle otrzymało drugą aktualizację. Gra uruchomi się teraz na kartach graficznych mających 6 GB VRAM

Gra Indiana Jones and the Great Circle nie należy do tytułów z niskimi wymaganiami sprzętowymi. Jej uruchomienie na kartach z mniejszą ilością VRAM niż 8 GB powodowało zwykle problemy z globalną iluminacją. Najnowsza aktualizacja umożliwia wreszcie w miarę bezproblemową rozgrywkę na takich układach. Wprowadzono też szereg innych ulepszeń, spośród których na szczególną uwagę zasługują poprawki oświetlenia na konsolach Xbox Series X|S.

Drugi patch do Indiana Jones and the Great Circle rozwiązuje problemy z globalną iluminacją na kartach z 6 GB VRAM, wprowadza poprawki do funkcji DLSS, a także ulepsza oświetlenie na konsolach Xbox Series X|S.

Nowa gra studia MachineGames prezentuje dobry poziom, choć wymaga solidnego sprzętu. Tytuł nie działa na starszych kartach graficznych z oznaczeniem GeForce GTX. Powodem są zaimplementowane w standardzie elementy Ray Tracingu. Gra miała jednak problemy z działaniem także na kartach GeForce RTX 2060. Przyczyną była niewystarczająca ilość pamięci VRAM. Próba rozgrywki na takich układach kończyła się zwykle brakiem globalnej iluminacji, co w zasadzie uniemożliwiało rozgrywkę. Druga aktualizacja do Indiana Jones and the Great Circle rozwiązuje ten problem z oświetleniem, co otwiera drogę do uruchomienia tytułu na niektórych kartach z 6 GB VRAM (będącymi oficjalnie poniżej minimalnych wymagań).

Wspomniany patch wprowadza jednak oczywiście więcej ulepszeń. Poprawek doczekała się globalna iluminacja na konsolach Xbox Series X|S. Chodzi tu zwłaszcza o zacienione obszary, które mogły wydawać się do tej pory zbyt jasne. Są jednak z pewnością osoby, które będą wolały starszy wygląd tych scen. Dla graczy PC-towych wprowadzono ponadto poprawki w obsłudze techniki NVIDIA DLSS, która mogła generować w tej grze pewne problemy wydajnościowe. Są też ulepszenia dla modułu Frame Generation, który nie działał prawidłowo po aktywacji trybu HDR, a także funkcji NVIDII zmniejszającej opóźnienia. Wszyscy gracze powinni z kolei doświadczać mniejszych przycięć podczas przerywników filmowych. Z pełną listą zmian można zapoznać się na stronie Bethesdy.

