Nowa aktualizacja do Indiana Jones and the Great Circle dodaje Path Tracing. Zobacz jak zmienia się oprawa graficzna

Gra Indiana Jones and the Great Circle nie jest może produkcją wybitną, ale niewątpliwie trafia w gusta wielu fanów znanego archeologa. Jako jeden z minusów wskazuje się jednak niezadowalający poziom oprawy graficznej. Aspekt ten został jednak już nieco poprawiony dzięki oficjalnej aktualizacji wprowadzającej wsparcie dla Path Tracingu. Aktywowanie tej opcji wymaga oczywiście dużych poświęceń w kwestii wydajności. Czy warto zdecydować się na taki krok?

Gra Indiana Jones and the Great Circle otrzymała pełne wsparcie dla Path Tracingu. Implementacja najbardziej zaawansowanej techniki śledzenia promieni potrafi jednak nieco rozczarować, gdyż różnice w porównaniu z rasteryzacją z elementami RT nie zawsze są znaczące.

Aktualizacja wprowadzająca Path Tracing do gry Indiana Jones and the Great Circle jest już dostępna dla wszystkich użytkowników PC-towej wersji gry. W związku z tym w sieci pojawiły się materiały wideo porównujące grafikę. Zmiany są zauważalne, jednak nie należy spodziewać się rewolucji. W przypadku otwartych przestrzeni łatwo dostrzec ulepszenia w jakości cieni. O ile w przypadku rasteryzacji z elementami RT mają one tendencję do migotania, jeśli dostęp światła jest ograniczony, tak po aktywowaniu Path Tracingu zjawisko to całkowicie zanika. Najlepiej widać to na materiale wideo, gdyż zrzuty ekranu nie oddają tutaj prawidłowo rzeczywistości. Wydaje się jednak, że potencjał Path Tracingu w przypadku globalnej iluminacji nie został w pełni wykorzystany, ponieważ za mało jest przypadków, gdy światło słoneczne niebezpośrednio oświetla dany obszar, a przecież to jedna z głównych zalet techniki.

O wiele lepiej wygląda to w lokacjach zamkniętych. Tutaj przypadków, gdy widać charakterystyczne dla Path Tracingu i Ray Tracingu niebezpośrednie oświetlenie sceny, jest znacznie więcej. Bardzo dobrze wypadają też odbicia. Dotyczy to zarówno powierzchni szklanych, jak i odbić światła na podłodze, ścianach czy suficie. Zmiany wprowadzane przez Path Tracing są zatem widoczne, jednak nietrudno znaleźć gry z lepszą implementacją tej techniki. Oczywiście także w przypadku Indiana Jones and the Great Circle jest to zasobożerna funkcja. Na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080, w rozdzielczości 1440p, lepiej nie używać jej bez DLSS. W przeciwnym przypadku należy liczyć się ze spadkami FPS-ów do 30. Ta sama scena przy rasteryzacji z elementami RT oferuje zaś około 90 FPS-ów. Jeśli zatem implementacja Path Tracingu w Indiana Jones and the Great Circle coś potwierdza, to są to raczej argumenty przeciwników stosowania tej techniki w grach.

Źródło: ElAnalistaDeBits (YouTube)