Humble Choice - dziewięć gier w najnowszej ofercie, w tym The Invincible, Atlas Fallen i Inkulinati

Pora na dalszy ciąg ostatnich tegorocznych ofert z różnych źródeł. Swoje salwy szykuje Microsoft, zapewne w kolejnych tygodniach możemy się spodziewać nawałnicy specjalnych, okołoświątecznych promocji na Steamie, GOG-u, czy regularnego wysypu mocnych darmówek na Epic Games Store. A na razie wiemy już, co przygotowano dla nas w ramach Humble Choice. Trzeba przyznać, że i tym razem pojawia się całkiem wartościowy pakiet.

Humble Choice oferuje tym razem aż 9 tytułów, a wśród nich The Invincible, Moonstone Island, Atlas Fallen: Reign of San czy Inkulinati.

Jak to zwykle bywa, Humble Choice obfituje zarówno w tytuły, które rozpoznamy dość szybko, jak i te nieco trudniejsze do zidentyfikowania. Takie Bomb Rush Cyberfunk to świetnie oceniana gra zręcznościowa z zeszłego roku, stylem rozgrywki nawiązująca do Jet Set Radio. Old World z kolei jest strategią typu 4X, w której prowadzimy jedną z wielkich dynastii, a do twórców należy jeden z byłych deweloperów Cywilizacji. Atlas Fallen: Reign of Sand powstało zaś z ręki studia odpowiadającego m.in. za The Surge i jest całkiem interesującą grą akcji, choć raczej nie dla niej nabędziemy ów pakiet. Podobnie sytuacja ma się z Crime Boss: Rockay City - nie do końca udanym eksperymentem z dawnymi gwiazdami kina akcji w obsadzie. Inna sprawa, że ostatnie update'y sporo w rozgrywce poprawiły, o czym świadczą choćby oceny na Steamie.

No i mamy The Invincible - niekonwencjonalną grę eksploracyjną na bazie wybitnej powieści Stanisława Lema, gdzie wcielamy się w członkinię ekspedycji na niegościnnej planecie i usiłujemy m.in. znaleźć innych członków załogi. Moonstone Island jest oryginalnym symulatorem życia z elementami RPG, w którym przemierzamy wypełniony wyspami otwarty świat, starając się ukończyć szkolenie alchemiczne. Inkulinati to następna na liście gra od polskich twórców. Wielce nietypowa atramentowa strategia, gdzie staramy się wygrać pojedynki na kartach... średniowiecznego manuskryptu. I na koniec pojawia się jeszcze Venba, symulator gotowania i zarazem gra narracyjna, oraz Monster Prom 3: Monster Roadtrip, przygodówka z elementami survivalowymi, w której podróżujemy po świecie zamieszkanym przez osobliwe potwory.

Bomb Rush Cyberfunk

Old World

Atlas Fallen: Reign of Sand

Crime Boss: Rockay City – First Month Edition

The Invincible

Moonstone Island

Inkulinati

Venba

Monster Prom 3: Monster Roadtrip

Źródło: Humble Bundle