Crime Boss: Rockay City - zobaczcie zapis rozgrywki wzbudzającej kontrowersje gry akcji z hollywoodzkimi gwiazdami

Są takie tytuły, które z różnych przyczyn na starcie mają pod górkę. Przypadek pozycji od Ingame Studios związany jest przede wszystkim z rozczarowującą w pierwszych materiałach oprawą połączoną z dość sztampowymi pomysłami i upchnięciem głośnych nazwisk w obsadzie. Ostatni aspekt jest wręcz przyczyną złośliwych pytań, czy aby lwia część budżetu nie została wtopiona w honoraria Michaela Madsena, Danny'ego Trejo czy innego Chucka Norrisa. A nowy filmik raczej nie poprawi tych kiepskich notowań.

Crime Boss: Rockay City otrzymał dzisiaj nowy, kilkuminutowy gameplay. Trudno jednak, by prezentacja fragmentu jednej z misji w takiej formie przekonała zbyt wielu wątpiących w projekt.

Na starcie tego dość rozlazłego zapisu rozgrywki witają nas jedni najbardziej rozpoznawalnych twarzy występujących w Crime Boss: wspomniany wcześniej Madsen - znany choćby z grania u Quentina Tarantino i niewybrednego podejścia do doboru ról - oraz partnerująca mu Kim Basinger. Odmłodzeni aktorzy wcielają się w ważnych graczy tytułowego Rockay City, którzy planują pewną akcję. Już w tym momencie mało naturalna mimika twarzy wymownie sugeruje, że przed deweloperami wiele pracy. Następnie wchodzimy w krótką sekwencję pierwszego epizodu gry, Lost Candy, by niedługo po tym powrócić do wspomnianej pary.

Jeśli miałbym cokolwiek powiedzieć po zobaczeniu tego gameplayu, myślę, że nie znalazłbym zbyt wielu argumentów na to, by czekać z zapartym tchem na Crime Boss: Rockay City. Na rynku jest całkiem sporo ciekawych gangsterskich tytułów i studio Ingame wydaje się być tego całkiem nieźle świadome - stąd na każdym kroku starają się wyeksponować zaangażowane w projekt gwiazdy, by zniwelować nieco przewagę konkurencji. Już teraz jednak aż nazbyt wyraźnie widać, że to po prostu nie wystarczy. Być może zatem na stole pojawi się jakiś inny atut, taki jak sprawne żonglowanie nostalgicznymi motywami i porządne, pełnokrwiste dialogi? Tak czy siak do premiery pozostała nieco ponad połowa miesiąca, a dobrze to nie wygląda...

Źródło: Youtube