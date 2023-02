Resident Evil 7 - gra miała obrać zupełnie inny kierunek. Informator opisuje sytuację i prezentuje szkice koncepcyjne

Kto choć trochę interesował się sytuacją kultowej serii survival horrorów nieco ponad dekadę lat temu, ten wiedział, że trafiła ona na niemałe koleiny. Resident Evil 6 został przyjęty dosyć chłodno. W głównej mierze dlatego, że wielu fanów miało już dość stopniowego odchodzenia od korzeni. Gdy nadeszła "siódemka", pod wieloma względami jeszcze bardziej namąciła w konwencji, ale jednocześnie ustanowiła nową jakość. Tyle, że mało brakowało, a poszłoby to w zupełnie innym kierunku od tego, który znamy.

Materiałami i doniesieniami podzielił się DuskGolem, informator dość silnie związany z serią. Jak pisze, Resident Evil 7 miało mocno przypominać "szóstkę", określanej wręcz nawet jako "Resident Evil 6.5". Leon i Sherry trafiają tam do fikcyjnej Europy - a konkretnie do miasta mocno przypominającego Wenecję. W lokacjach znajdowało się zatem sporo wody, z kolei część mechanik miała opierać się na konceptach znanych z gier TellTale - chodzi tu głównie o podejmowanie kluczowych decyzji fabularnych, gdy czas zwalnia. Owa wersja miała nawet posiadać trwające do godziny demo, ostatecznie jednak wszystko zostało bezpowrotnie porzucone na rzecz siódmej części, którą tak dobrze znamy.

Szkice pochodzą od koncepcyjnego artysty, który zaangażowany był w projekty Capcomu od czasu czwartego Residenta. Wychodzi zatem na to, że prawdopodobnie niewiele zabrakło, żeby jedna z najbardziej wpływowych serii w historii gatunku dalej podążała ścieżką, która wraz z każdą kolejną odsłoną wzbudzała coraz to większe kontrowersje wśród graczy. Dobrze w takim wypadku, że ostatecznie twórcy zdecydowali się na takie a nie inne rozwiązania. Przygoda Ethana z Resident Evil 7 była w końcu tak dobrze przyjęta, że przyniosła nam dwa lata temu dla wielu osób jeszcze lepszą kontynuację w postaci fenomenalnego Village.

(1/3) There's a lot of Resudent Evil news to cover today.



First of all, concept art of Resident Evil 6.5 was finally discovered online from this artist: https://t.co/Ri4Bt8SwFp



It was a scrapped version of RE7 that played similar to RE6, but Leon & Sherry in a fictional Europe