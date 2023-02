Iron Man - powstaje jednoosobowa gra o superbohaterze ze stajni Marvela. EA Motive bierze się do roboty

Po sukcesie związanym z odnowioną wersją Dead Space montrealskie studio Motive szykuje się do nowego wyzwania. I nie, nie chodzi bynajmniej o kolejną część serii kosmicznych survival horrorów. Tym razem deweloperzy wejdą na zupełnie nowe terytorium, bo związane z Iron Manem - jednym z najpopularniejszych superherosów Marvela, którego sylwetka znacząco pomogła ukształtować filmowe uniwersum.

Motive Studios łączy swoje siły z Marvel Entertainment, by stworzyć grę z Iron Manem w roli głównej. Mowa o jednoosobowej grze akcji.

Tym samym w najbliższym czasie absolutnie nie ma co liczyć na nowe wersje drugiej czy trzeciej odsłony Dead Space. Motive łączy siły ze studiem Marvela - złożonym chociażby z osób pracujących przy np. Marvel's Guardians of the Galaxy - by podjąć wyzwanie stworzenia gry akcji skupionej wyłącznie na sylwetce Iron Mana. Twórcy obiecują zupełnie nową historię, mającą oddać "złożoność, charyzmę i kreatywność Tony'ego Starka, która pozwoli graczom poczuć, jak to jest naprawdę zagrać Iron Manem". Gra ma znajdować się na etapie pre-produkcji, zatem na kolejne konkretniejsze doniesienia przyjdzie nam zapewne trochę zaczekać.

Gry związane ze światem Marvela to nie jest jednoznaczna kwestia. Pojawiły się oczywiście bezapelacyjne triumfy - jak np. przy wspominanych wcześniej Strażnikach Galaktyki, ewentualnie projektach studia Insomniac związanych ze Spider-Manem. Należy jednak pamiętać o wpadkach. Największą jest bez wątpienia Marvel's Avengers, w dłuższej perspektywie absolutna katastrofa, w trudnym położeniu jest także Marvel's Midnight Suns od twórców serii XCOM. Niemniej jednak Motive zajmowało się już dużą marką - mowa oczywiście o grach z serii Star Wars - wychodząc z tego obronną ręką. Niewielka firma wciąż się rozwija, więc wydaje się, że są podstawy, by liczyć na solową przygodę Iron Mana, która sprosta wygórowanym oczekiwaniom.

Źródło: EA