Huawei MatePad Paper – pierwszy tablet marki z ekranem E Ink już w Polsce. Co oferuje? Ile kosztuje?

Urządzenia pokroju ReMarkable 2 czy Onyx Boox Note Air nie należą do najbardziej rozchwytywanych. Są to bowiem gadżety drogie i celowane w wąskie grono użytkowników. A jednak na rynku powoli przybywa im konkurencji. Kolejnym takim rozwiązaniem jest Huawei MatePad Paper z 10,3-calowym ekranem E Ink. Sprzęt trafi na nasze sklepowe półki 4 lipca, zaś już dziś ruszyła przedsprzedaż, w której można otrzymać słuchawki FreeBuds 4 i 4-miesięczną subskrypcję Legimi.

Huawei MatePad Paper debiutuje w Polsce. Jedni nazwą go tabletem z ekranem E Ink, drudzy - czytnikiem e-booków o zaawansowanych funkcjach. Zwał jak zwał, prezentuje się jednak całkiem interesująco.

MatePad Paper to urządzenie mierzące 225 x 183 x 7 mm i ważące 360 g. Zastosowano tu 10,3-calowy ekran E Ink o rozdzielczości 1872 x 1404 px (zagęszczenie 227 PPI). Ekran stanowi 86,3% frontu urządzenia, a obsługiwać będziemy go palcami bądź dołączonym do zestawu rysikiem Huawei M-Pencil 2. gen. (26 ms opóźnienia, 4096 poziomów czułości). A jeśli już o palcach mowa, to MatePad Paper wyposażono także w czytnik linii papilarnych (na przycisku odblokowywania). Co ciekawe, tablet ma także 4 mikrofony oraz dwa głośniki, dzięki czemu możemy nim nagrywać np. wykłady oraz odtwarzać np. audiobooki. Nie musimy także martwić się o moc sprzętu, ponieważ napędza go 4 GB pamięci RAM oraz sześciordzeniowy układ Kirin 820E.

Urządzenie wyposażono w Bluetooth 5.2 LE, nośnik na dane o pojemności 64 GB, obsługę sieci WiFi 6, baterię o pojemności 3625 mAh (praca do 6 dni) oraz ładowanie o mocy 22.5 W. Całość pracuje na systemie HarmonyOS 2, co oznacza że tablet pozwala na instalowanie aplikacji firm trzecich, ma także narzędzia do sporządzania notatek czy klienta poczty elektronicznej. Sprzęt posłuży nie tylko do sporządzania ręcznych notatek, zmienianie ich na cyfrowy tekst, tłumaczenie ich na różne języki czy też do czytania książek i dokumentów. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by przerzucać dokumenty z i do naszego laptopa czy smartfona. Użytkownicy będą bowiem mogli używać tabletu jako wirtualnego rozszerzenia obszaru roboczego, umożliwiając bezpośrednie przeciąganie i upuszczanie plików pomiędzy urządzeniami. Ile za to cudo? Huawei wycenił urządzenie na 2299 złotych.

