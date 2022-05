Huawei Watch GT 3 Pro - smartwatch zrobi EKG i sparuje się z akcesoriami dla nurków. Ceny i przedsprzedażowe bonusy

Marka Huawei wprowadziła do przedsprzedaży swój kolejny smartwatch. Mowa o Huawei Watch GT 3 Pro, który do regularnej sprzedaży trafi z kolei już 5 czerwca. O cenach i bonusach przedsprzedażowych napiszemy na końcu newsa, a teraz zajmijmy się kluczowymi cechami zegarka. Przygotowano go mianowicie w dwóch wersjach – z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm). Jak zawsze w przypadku smart zegarków marki Huawei możemy liczyć na długi czas pracy na baterii (do 14 dni dla modelu z kopertą tytanową oraz do 7 dni dla modelu z kopertą ceramiczna). Użytkownicy powinni ucieszyć się ponadto z możliwości ładowania bezprzewodowego jak i szybkiego ładowania przewodowego (o 30% szybsze ładowanie w porównaniu do Huawei Watch GT 2 Pro).

Smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro kupimy z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm), a także w wariantach z różnymi paskami i bransoletami. Przedsprzedaż już ruszyła,

Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z tytanową kopertą (46 mm) jest wyposażony w 1,43-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, ma także obrotową koronkę, za pomocą której użytkownik może wygodnie poruszać się po interfejsie urządzenia. Model ceramiczny (43 mm) to już z kolei 1,32-calowy ekran AMOLED (o tej samej rozdzielczości do model 1,43"). Podobnie jak w wersji tytanowej, model Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z ceramiczną kopertą jest wyposażony w odporne na zarysowania szkło szafirowe, które pokrywa również czujniki ceramicznej tylnej powłoki.

Nowe urządzenia oferują wszystko to, co proponowały poprzednie generacje, ale nie obyło się bez nowości. Producent postawił bowiem na nowe funkcje sportowe i zdrowotne oraz umożliwiają swobodne nurkowanie do głębokości 30 metrów (norma EN 13319). Zegarki wyposażono w opcje monitorowania ponad 100 rodzajów treningów, takich jak wspomniane już nurkowanie (współpraca z akcesoriami dla nurków), bieganie, jazda na nartach lub gra w golfa. Zegarek oferuje również dostęp do inteligentnego planu treningów biegowych, który klasyfikuje biegaczy na podstawie ich sprawności. Spersonalizowane podpowiedzi opierają się na wskaźniku zdolności biegowych (RAI) obliczonym w oparciu o tętno i tempo, a także obciążenie treningowe. Co ważne - sporą nowością jest tu opcja przeprowadzania EKG.

Nieodłącznymi funkcjami zegarka jest całodzienne monitorowanie tętna, natlenienia krwi (SpO2), snu, oddychania, cyklu menstruacyjnego, a także analiza poziomu stresu. Smartwatch niezmiennie oferuje łączność Bluetooth ze smartfonem, która umożliwia m.in. realizowanie połączeń telefonicznych bez konieczności sięgania po smartfon. Producent informuje także, że urządzenie otrzymało asystenta głosowego, dzięki któremu można np. włączyć trening czy ustawić budzik. A teraz obiecane, przedsprzedażowe ceny. Warto też wiedzieć, że do zamówień, w cenie zaledwie 1 zł, otrzymamy też słuchawki FreeBuds 4 bądź FreeBuds Lipstick.

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Sport (pasek silikonowy) - 1699 zł

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Classic (pasek skórzany) - 1699 zł

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Classic (pasek skórzany) - 1999 zł

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Elite (tytanowa bransoleta) - 2199 zł

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant (ceramiczna bransoleta) - 2399 zł

Źródło: Huawei