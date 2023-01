Hogwarts Legacy skorzysta na PC z dobrodziejstw Ray Tracingu. Poznaliśmy szczegóły implementacji technologii

Za trzy tygodnie na rynku zadebiutuje bodaj jedna z bardziej wyczekiwanych gier ostatnich miesięcy: Dziedzictwo Hogwartu (Hogwarts Legacy). Produkcja studia Avalanche Software może być najlepszą grą w uniwersum Harry'ego Pottera, o ile warstwa fabularna będzie dopieszczona, a gameplay będzie dawał sporo frajdy. Tytuł nadal jest dla nas sporą zagadką, jeśli chodzi o samą jakość, jednak im bliżej premiery tym więcej dowiadujemy się, także w kontekście aspektów technicznych. Tym razem potwierdzono wykorzystanie Ray Tracingu - zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji.

Komputerowa wersja Dziedzictwa Hogwartu wykorzysta Ray Tracing do ulepszenia trzech opcji graficznych: cieni, odbić oraz okluzji otoczenia. Spośród tych trzech punktów, najbardziej zauważalne różnice RT ON - RT OFF powinny przynieść odbicia na połyskujących powierzchniach. Co ciekawe najnowsza produkcja nie otrzyma globalnego oświetlenia opartego na śledzeniu promieni w czasie rzeczywistym. Być może wprowadzenie wszystkich czterech opcji graficznych było już zbyt wymagające dla komputerów i porzucono RTGI na rzecz rasteryzacji.

Hey, and thanks for reaching out for some more information regarding Ray Tracing in Hogwarts Legacy! We can confirm that there will be Ray Tracing options for; Shadows, Reflections, Ambient Occlusion, and Quality Presets. We hope this answers your question!