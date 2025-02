Hitman 3 VR: Reloaded - Agent 47 powróci w wirtualnej rzeczywistości na Meta Quest 3. Prezentacja rozgrywki

Seria gier z łysym zabójcą w roli głównej ma bardzo długą tradycję i wielu fanów. Miała swoje różne momenty, ale wydaje się, że najnowsza trylogia należy do najlepszych okresów w historii franczyzy, bardzo ładnie wpisując się w upodobania tak weteranów, jak i osób dopiero zaczynających karierę stylowego cyngla. Jak wiemy od paru miesięcy, IO Interactive przygotowuje odnowiony tryb wirtualnej rzeczywistości w Hitmanie 3 - a pierwszym efektom możemy się przyjrzeć.

Hitman 3 VR: Reloaded, nowa wersja gry na VR wprowadzająca kilka ciekawych nowości, otrzymała zapowiedź z fragmentami rozgrywki.

Trzeci Hitman w wirtualnej rzeczywistości nie był może jakimś przełomem, ale po premierze w 2021 roku zebrał całkiem sporo pozytywnych głosów od fanów serii i nie tylko. Teraz IO Interactive wespół z XR Games pracują nad przeznaczoną na Meta Quest 3 wersją Reloaded. Twórcy zapowiadają jednak, że nie będziemy mieli do czynienia z byle odświeżeniem. Przykładowo, rozgrywka będzie znacznie bardziej płynna, w pewnym stopniu zmieniona także zostanie oprawa graficzna. Poniżej drobna próbka gameplayu:

Ale nie ma wątpliwości, że na dłuższą metę najwięcej zauważalnych zmian tyczy się mechanik. Modyfikacjom ulegnie interfejs, a do tego pojawi się obiecująca możliwość używania dwóch broni jednocześnie. Ma to docelowo wprowadzić swobodę działania, na jaką dotąd w wirtualnej rzeczywistości nie było - przynajmniej jeśli chodzi o wcielanie się w Agenta 47. A poza tym czeka nas stara, dobra rozgrywka jak przystało na Hitmana. Przygotowanie się do misji, lokalizacja celu i odpowiednia egzekucja. Premiera odbędzie się jeszcze w te wakacje, choć nie podano konkretnej daty. Gra kosztuje 29,99 dolarów, przy 10% zniżce, jeśli kupimy w preorderze.

