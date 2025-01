Project Dragon - nadchodzi nowe, sieciowe RPG od twórców Hitmana. Gra będzie ekskluzywna na pecety i Xbox

IO Interactive znane jest z gier osadzonych w szeroko pojętym realnym świecie. Duńczycy stworzyli na przestrzeni lat choćby Kane and Lynch: Dead Men - świetny tytuł akcji z 2007 roku - a nade wszystko pozycje z kultowej serii Hitman. Obecnie najgłośniej jest o enigmatycznym jak na razie projekcie z uniwersum 007, acz to niejedyne ich przedsięwzięcie. Od pewnego już czasu wiadomo o pewnej grze RPG w realiach fantasy, a ostatnio napłynęło nieco więcej informacji.

Project Dragon to kolejna gra tworzona przez IO Interactive. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że czeka nas exvlusive Microsoftu.

Jak wynika z wiadomości uzyskanych wskutek odtajnienia danych przez Federalną Komisję Handlu (FTC) w związku z procesem tyczącym się przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, trwają prace nad Project Dragon - który z kolei przeznaczony jest wyłącznie na konsole Xbox Series X|S oraz rzecz jasna komputery osobiste. Innymi słowy, przynajmniej czasowo posiadacze sprzętu należącego do Sony nie będą mieli możliwości sprawdzenia tejże pozycji. Jak dotąd nie otrzymaliśmy jednak nawet orientacyjnej daty premiery.

Twórcy zapowiadają, że nowe IP będzie sieciowym RPG w świecie fantasy, mającym "zapewniać rozrywkę graczom i rozwijać się przez wiele kolejnych lat". Innymi słowy, wynika z tego, że czeka nas kolejna gra jako usługa - co jest dość osobliwym kierunkiem, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek studia i trudno póki co powiedzieć, czy to aby na pewno dobrze. Dodatkowo podzielono się jeszcze jednym szkicem koncepcyjnym. Oczywiście na jego podstawie nie da się niczego wywnioskować, więc pozostaje czekać na kolejne wieści.

Emails published by the FTC Discovery, shows IO Interactive Project Dragon is an Xbox exclusive #Xbox pic.twitter.com/Rz741QLYT8 — HazzadorGamin,Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) June 26, 2023

