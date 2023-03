Studio IO Interactive zdradza, nad czym teraz pracuje. Miłośnicy serii Hitman mogą być trochę zawiedzeni

Hitman to zapoczątkowana w 2000 roku seria gier komputerowych, w której gracz wciela się w płatnego mordercę o pseudonimie Agent 47. Produkcje łączą klasyczne cechy gier akcji z elementami skradanek, zaś rozgrywkę prowadzi się z perspektywy trzeciej lub pierwszej osoby. Jak dotąd uniwersum Hitmana gościło zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach, ale także na urządzeniach mobilnych. To niezwykle popularna seria, stąd następujące wieści mogą nieco smucić.

Dyrektor kreatywny w IO Interactive zdradził, że w tej chwili "duża gra o Hitmanie jest trochę w zawieszeniu". Deweloper ma wszak co robić, a priorytetem na teraz wydaje się być gra z uniwersum 007.

W wywiadzie udzielonym serwisowi Eurogamer Christian Elverdam oraz Hakan Abrak, a więc szefowie studia IO Interactive, podzielili się planami związanymi z serią o Agencie 47, a także innymi markami studia. Elverdam podkreślił przede wszystkim, że prace nad kolejną dużą grą o Hitmanie są w zawieszeniu, a wszystko to na rzecz gry o innym agencie. O tym, że deweloper pracuje nad grą w świecie Jamesa Bonda, wiemy przynajmniej od końcówki 2020 roku, kiedy to w sieci pojawił się teaser produkcji zatytułowanej jako Project 007.

Choć lepiej wstrzymać się jeszcze z zaawansowanymi dywagacjami, to wydaje się, że Project 007 może czerpać gameplay'owo z Hitmana nie tyle garściami, ile nawet wiadrami. A przynajmniej jeśli chodzi o elementy skradankowe. Z racji charakteru przygód o Jamesie Bondzie można też przypuszczać, że nowa gra będzie stawiała bardziej na akcję, niż ma to miejsce w przypadku historii związanych z Agentem 47. Czy takie podejście spodoba się największym fanom Hitmana? Nie wiadomo, choć ja jestem dobrej myśli. Nawet jeśli jednak cyfrowe przygody Bonda nie przypadną nam do gustu, to nie ma co się martwić. IO Interactive mówi wszak wyłącznie o zawieszeniu prac nad serią Hitman, nie o ich porzuceniu. W zasadzie byłoby dziwnym, gdyby już nigdy do niej nie wrócono, bowiem choć niektóre epizody były lepsze, a inne gorsze, to summa summarum uniwersum to cieszyło się sporym zainteresowaniem i zbierało świetne oceny.