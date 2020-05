HGC OSMI 3.1 - Obudowa Mini ITX w stylu konsoli Xbox Series X

Jesteście przedstawicielami PCMasterrace, ale nie macie miejsca na duży zestaw komputerowy albo urzekł Was wygląd najnowszej konsoli od Microsoftu w postaci Xbox Series X? Świetnie się składa! Szkocka firma HG Computers zaprezentowało właśnie najnowszą odsłonę swojej obudowy OSMI. To kompaktowa konstrukcja dla komputerów typu Small Form Factor, którą z powodzeniem można postawić w salonie koło telewizora. Mowa tutaj o solidnych materiałach i miejscu na podstawowe, acz wydajne podzespoły komputerowe. Całość dopełnia minimalistyczny, ale nie surowy design w dwóch wersjach kolorystycznych. Niestety, jak zwykle za miniaturyzację oraz produkcję w Europie trzeba "nieco" dopłacić.

Obudowa HGC OSMI 3.1 dostępna będzie w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena ma wynosić około 1025 złotych.

HG Computers OSMI 3.1 to obudowa o wymiarach 180 x 180 x 265 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i wadze 1,88 kilograma. Wykonana została z aluminium o grubości od 1,5 do 4 milimetrów. W środku zmieścimy płyty główne w formacie ITX, chłodzenia procesora o wysokości do 70 milimetrów, karty graficzne o długości 170 milimetrów oraz zasilacze typu SFX o długości do 100 milimetrów. Warto zauważyć, że karta graficzna zasysa chłodne powietrze spoza obudowy, jako że jest umieszczona zaraz nad dolnymi otworami wentylacyjnymi. Na nośniki danych przewidziano dwa miejsca 2,5 cala, a jeśli chodzi o dodatkowe chłodzenie to możemy tutaj zamontować wentylator 140-milimetrowy na górze obudowy.

HG Computers w modelu OSMI 3.1 postanowiło zrezygnować całkowicie z klasycznego panelu I/O, wszystkie peryferia musimy podpinać wprost do płyty głównej i karty graficznej. Nawet włącznik znalazł się z tyłu obudowy, tuż nad zasilaczem. Konstrukcja jest w końcu reklamowana jako "salonowa". Opisywana obudowa dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Sugerowana cena w europie ma wynosić 229 euro, czyli około 1025 złotych. To sporo, ale podzespoły dla komputerów typu Small Form Factor zawsze kosztowały więcej. A tutaj dodatkowo mowa o solidnej konstrukcji, która produkowana jest w Wielkiej Brytanii.

Źródło: OCUK