Fractal Design Era ITX - stylowa obudowa ITX w kilku kolorach

Fractal Design wprowadził na rynek innowacyjne, niewielkie obudowy ERA ITX, które opracowane zostały wspólnie z firmą Intel. Ta kompaktowa propozycja jest w dużym stopniu wolna od ograniczeń konfiguracji związanych z małymi obudowami. Produkt stanowi połączenie eleganckiej stylistyki oraz inżynierii technicznej z innowacjami sprzętowymi. Konstrukcja obudowy wykonana jest ze stali, zewnętrzna powierzchnia (panele) z aluminium, a górne wstawki z użyciem różnych materiałów, od drewna po szkło hartowane. Taka kombinacja wraz z różnorodnymi kolorami stwarza użytkownikowi szereg możliwości wyboru, więc każdy powinien znaleźć model idealny dla siebie.

Fractal Design Era ITX to jak sugeruje nazwa obudowa w standardzie ITX. Jej wymiary to zaledwie 325 x 166 x 310 mm (całość to 16.7 l) a waga to 3,97 kg.

Era ITX pozwala zbudować zestaw komputerowy, w którym można zamontować dwuslotową kartę graficzną o długości nawet 295 mm (lub 190/210 mm po zmianie pozycji zasilacza). Wysokość chłodzenia (powietrznego) procesora może wynosić do 120 mm, jednakże gdy zainstaluje się na boku dysk twardy, ilość miejsca zmniejsza się do 70 mm. Możliwy jest montaż zasilacza typu ATX, zmniejszy to niestety ilość dostępnego miejsca na chłodzenie cieczą, więc sugerujemy użycie konstrukcji typu SFX (lub SFX-L). A jeśli już jesteśmy przy AIO (bo tego typu rozwiązanie ma tu największy sens) , w obudowie ERA ITX da się zainstalować radiator o rozmiarze do 240 mm, co jak na wielkość obudowy budzi respekt.

W zestawie otrzymuje się jeden (zamontowany z tyłu) wentylator SSR3 80 mm o mocy 1300 obr./min, trzy filtry znajdują się na dole, górze i po bokach konstrukcji. Istnieje możliwość montażu do 4 dysków jednocześnie. Oprócz standardowych złączy USB 3.0 znajdziecie tu także jeden port USB 3.1 Gen 2 Typu-C (co już od dawna powinno być standardem). Mimo wysokiej jakości wykonania wycena Fractal Design Era ITX i tak wydaje się jednak (za?) wysoka. Rekomendowana cena to 165 EUR. Według pierwszych testów dostępnych w sieci problemem jest ograniczona wentylacja, co powoduje podwyższone temperatury podzespołów.

Specyfikacja obudowy:

kompatybilność z płytami głównymi: ITX;

kompatybilność z zasilaczami: ATX, SFX-L, SFX (maksymalna długość do 200 mm);

maksymalna długość karty graficznej: 295 mm (190/210 mm po zmianie pozycji zasilacza);

maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 120 mm (70 mm po montażu dysku 3,5'' na boku);

instalacja wentylatorów: góra: 2x 120 mm, tył: 1x 80 mm (SSR3 80 mm), dół: 2x 140 mm;

radiatory chłodzenia cieczą: góra: 1x 120/240 mm lub 2x 120 mm; do 67 mm grubości;

filtry przeciwkurzowe: góra, bok, dół;

zatoki 3,5''/2,5'': 2 (montaż do 4 nośników SSD);

zestaw złączy: 1x USB 3.1 Gen2 Typu-C, 2x USB 3.0, 1x audio (mic/jack);

wymiary: 325 x 166 x 310 mm;

waga: 3,97-4,167 kg;

materiały: aluminium, stal + hartowane szkło albo drewno na górnym panelu;



Źródło: techpowerup, fractal