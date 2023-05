Hackboard 2 - przyzwoicie wyceniony komputer płytkowy ze wsparciem dla Windowsa 11 oraz procesorem firmy Intel

Hackboard jest stosunkowo nowym graczem na rynku komputerów płytkowych - jego początki sięgają bowiem lutego 2020 roku. W wielu krajach żyje się dość biednie i nie każdy może pozwolić sobie na zakup komputera. Omawiana firma chce to zmienić, produkując przystępne cenowo SBC z systemem Windows oraz procesorami Intela na pokładzie. Trzeba przyznać, że Hackboard 2 jest jednym z najtańszych rozwiązań tego typu i dla wielu może stanowić pełnoprawny komputer.

Do sprzedaży trafił nowy komputer płytkowy Hackboard 2. Tym razem mamy do czynienia z procesorem firmy Intel, wsparciem dla Windowsa oraz całkiem przystępną ceną produktu.

Maj już niebawem będzie można nazwać miesiącem komputerów płytkowych. Co kilka dni pojawia się na rynku nowy model, który ma sporo do zaoferowania. Hackboard 2 podąża jednak w innym kierunku niż większość. Na start otrzymujemy wsparcie dla systemu Windows 11 Pro (licencja to dodatkowy koszt 25 dolarów) oraz Debiana. Sprzęt "napędzany" jest przez procesor Intel Celeron N4020 (Intel HD Graphics 600), a więc dość znany model z tańszych laptopów. Jednostka składa się z 2-rdzeni i 2-wątków z taktowaniem od 1,1 GHz do 2,8 GHz. Wspiera go 4 lub 8 GB pamięci RAM DDR4. Za pamięć na dane odpowiada dysk SSD umieszczony w złączu M.2, z kolei jego pojemność możemy wybrać w trakcie zakupu: 64, 128, 256 lub 512 GB. W płytce skupiono się także na łączności bezprzewodowej, mamy bowiem obsługę Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (Intel AC9560) oraz możliwość podłączenia modułu 4G / 5G (karty SIM) za pomocą złącza M.2.

Z dostępnych portów otrzymujemy trzy USB 3.0 oraz jedno USB typu C. Za wyjścia wideo odpowiadają tu HDMI 2.1 (4K, 30 kl/s) oraz 30-pinowe złącze eDP (Embedded DisplayPort, 11,6 - 15,6”, 2160 x 1440 px). Standardowo już na płytce znajdziemy 40 cyfrowych pinów GPIO. Funkcjonalności jest jednak dużo więcej, ponieważ możemy podłączyć ekran dotykowy (6-pinowy interfejs), głośnik (5-pinowe złącze), akumulator (10-pinowe złącze 3,7 V), moduł aparatu (5-pinowe złącze) oraz wentylator. Znalazło się również miejsce dla dwóch złącz M.2. Zasilić sprzęt możemy ładowarką o parametrach 12 V / 3 A. Standardowa wersja 4 / 64 GB z systemem Linux Debian to koszt 174,95 dolarów (~721 zł). Do 8 GB pamięci RAM musimy dopłacić 50 dolarów, z kolei, jeśli chodzi o większy dysk, to kwoty będą większe odpowiednio o: 10 dolarów (128 GB), 25 dolarów (256 GB) i 50 dolarów (512 GB). Do kupienia możliwe są również: dedykowana obudowa, akcesoria oraz zestawy.

