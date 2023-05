FriendlyELEC NanoPC-T6 - komputer płytkowy z procesorem Rockchip RK3588, slotem microSIM oraz złączem mini PCIe

Ostatnio na rynku jest swoisty wysyp komputerów płytkowych opartych na procesorze Rockchip RK3588. Dosłownie wczoraj na łamach PurePC przedstawione były dwie płytki z tym układem na pokładzie, a już na horyzoncie widać kolejną. Również tym razem za produkcję odpowiada chińska firma - FriendlyELEC. Model NanoPC-T6 najbardziej wyróżnia się zastosowaniem sporej ilości portów oraz złącz (w tym M.2) oraz relatywnie niską ceną w porównaniu z bezpośrednią konkurencją.

FriendlyELEC NanoPC-T6 to ciekawa propozycja komputera płytkowego od chińskiego producenta. Mamy tu bowiem do czynienia ze znanym już procesorem Rockchip RK3588, jednak cena jest więcej niż przyzwoita.

Pod względem specyfikacji mamy do czynienia niemal z tą samą, co w omawianej wcześniej "płytce" Orange Pi 5 Plus. Dla przypomnienia zastosowany tu procesor Rockchip RK3588 składa się z 8-rdzeni: 4-rdzeni Cortex-A76 o maksymalnym taktowaniu 2,4 GHz, a także 4-rdzeni Cortex-A55, które są w stanie pracować z taktowaniem 1,8 GHz. Za układ graficzny odpowiada Mali-G610 MP4. Całość dopełnia nawet 16 GB (dostępne są również warianty 4 i 8 GB) pamięci RAM LPDDR4x z efektywnym taktowaniem wynoszącym 2133 MHz. Do wyboru otrzymujemy też pojemność wbudowanej pamięci flash eMMC: 32, 64 lub 256 GB. Do dyspozycji mamy dwa złącza M.2 (klucz M oraz E), w których możemy umieścić dysk SSD lub moduły łączności. Obecny jest slot na karty microSD, więc opcji rozszerzenia pamięci na dane jest dość sporo.

Na pokładzie znalazło się miejsce dla trzech złącz HDMI (jedno w standardzie 2.1), jednego USB 3.0 typu A, a także USB typu C (możliwe podłączenie DisplayPort, max. rozdzielczość 4K, 60 kl/s). Mamy również złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz mikrofonowe. W tym samym rzędzie znajdziemy dwa 2,5-gigabitowe porty Ethernet i złącze DC (12 V / 2 A). Na płytce umieszczono 40 cyfrowych pinów GPIO, dwa 4-liniowe MIPI-DSI, złącze mini PCIe (wsparcie dla modułu 4G LTE), jak również slot na karty microSIM. Obsługiwane systemy operacyjne to: Android 12, Debian 11, Ubuntu 20.04 / 22. 04 i FriendlyWrt (oparty na OpenWrt). Funkcjonalności jest naprawdę wiele, szczególnie w zakresie łączności bezprzewodowej. Na koniec jeszcze lepsze wiadomości: podstawowa wersja 4 / 32 GB to koszt 100 dolarów, za wersję 8 / 64 GB przyjdzie nam zapłacić 120 dolarów, z kolei najmocniejszy wariant 16 / 256 GB wyceniono na 149 dolarów. Dokupienie dedykowanej obudowy wyniesie nas dodatkowo 20 dolarów. Koszt przesyłki do Polski to 13 dolarów. Jedyny minus to czas oczekiwania, z powodu kłopotów na drodze dostawy - wynosi on obecnie do 2 miesięcy.

