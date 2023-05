Banana Pi BPI-W3 - jednopłytkowy komputer z procesorem Rockchip RK3588 oraz 8 GB pamięci RAM trafił do sprzedaży

Na rynku pojawił się właśnie nowy komputer płytkowy od firmy Guangdong Bipai Technology, która zajmuje się stricte tworzeniem oraz dystrybucją Banana Pi. Model o oznaczeniu BPI-W jest skierowany do bardziej przemysłowego zastosowania, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby go wykorzystać do swoich projektów. Na pokładzie znajdziemy całkiem wydajny 8-rdzeniowy procesor, gniazdo M.2 czy też 40 pinów GPIO. Jednak SBC może nam zaoferować znacznie więcej.

Banana Pi BPI-3W to kolejna propozycja komputera płytkowego od chińskiej firmy BIP Tech. SBC ma naprawdę szerokie spektrum zastosowań, ze względu na swoją wydajność, sporą ilość złącz, czy też 2,5-gigabitowy port Ethernet.

Sercem "płytki" jest wspomniany 8-rdzeniowy procesor Rockchip wykonany w 8 nm procesie technologicznym, który posiada 4-rdzenie ARM Cortex-A76 o taktowaniu 2,6 GHz oraz 4-rdzenie ARM Cortex-A55 z taktowaniem 1,8 GHz. Dopełnia go układ graficzny Mali-G610 MP4 (max. 8K 60 FPS), 8 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz 32 GB pamięci flash eMMC, którą można rozszerzyć za pomocą slotu na karty microSD. Znalazło się tu także miejsce na gniazda M.2 z "kluczem M oraz E" (do podłączenia dysków SSD NVMe oraz modułów łączności Bluetooth lub Wi-Fi) , 2,5-gigabitowy port Ethernet (RTL8125) czy też 40 pinów cyfrowych GPIO. Nie zabrakło też dwóch złącz HDMI 2.1, jednego HDMI 2.0 oraz USB typu C, które może służyć jednocześnie jako port zasilający. Otrzymujemy również po dwa złącza USB 2.0 i USB 3.0.

Do dyspozycji mamy 4-pinowe złącze służące do podłączenia wentylatora, Jack 3,5 mm, miejsce na baterię, jak również kilka przycisków służących np. do włączenia zasilania bądź restartu. Obecne złącze DC pozwala na zasilenie "płytki" za pomocą ładowarki o parametrach 12 V / 2,5 A. Znajdziemy tu również obsługę interfejsów MIPI CSI oraz MIPI DSI. Wymiary jednopłytkowego komputera to 148 x 100,5 mm. Na start wspierane są systemy takie jak: Android 12, Debian 11, Kylin Linux oraz Ubuntu. Na ten moment dostępna jest jedynie podana specyfikacja, jednak niebawem będzie możliwość wyboru innych wersji pamięciowych: zarówno jeśli chodzi o pamięć wbudowaną (od 16 do 256 GB), jak i pamięć RAM (od 4 do 32 GB, LPDDR4 / LPDDR4x / LPDDR5). Omawiana wersja została wyceniona na ~162 dolary, co jednak przekłada się bezpośrednio na niemal 875 zł. W razie chęci zakupu trzeba się udać do serwisu sprzedażowego Aliexpress.

Źródło: Banana Pi