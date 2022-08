GTA IV Poland: Warsaw – fanowska modyfikacja do GTA 4 gotowa do pobrania. Niko w Złotych Tarasach

Choć zdecydowana większość gamingowego świata czeka już na GTA 6, to niektórzy nie zapominają o przełomowym niegdyś GTA IV. Jedną z takich osób jest polski moder posługujący się pseudonimem BartoszBuster, który to od 2014 roku pracował nad wyjątkową modyfikacją do "czwórki". GTA IV Poland: Warsaw (bo tak nazywa się ów mod) jest już gotowy do pobrania i jak można się domyślać, zwiedzimy dzięki niemu (cyfrowo) najbardziej rozpoznawalne miejsca Warszawy.

Modder nickiem BartoszBuster opublikował modyfikację do gry GTA IV. Po jej zainstalowaniu, przeniesiemy się do cyfrowej Warszawy.

BartoszBuster pracował nad modyfikacją przez 8 lat, w trakcie których zaaranżował "cyfrowe zwiedzanie" takich miejsc jak Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy, Bulwary Wiślane, Łazienki, a nawet Sejm RP. Tytułowa modyfikacja waży dokładnie 900 MB, a można ją pobrać przechodząc pod ten adres. Poniżej zamieszczamy także wideo z marca tego roku (najnowsze dotąd na kanale moddera), które prezentuje efekt prac. Cóż, Warszawa wygląda może nieco zbyt sterylnie, ale nakład włożonej w projekt pracy bezsprzecznie trzeba docenić.

Wracając jeszcze na moment do GTA 6, warto jedynie w skrócie przypomnieć, że ostatnie tygodnie zgotowały nam istny wysyp informacji dotyczący właśnie "szóstki". Jednym z bardziej wiarygodnych źródeł był sam Jason Schreier z redakcji Bloomberg. Zdradził on mianowicie, że bohaterowie w GTA 6 inspirowani będą słynną parą amerykańskich przestępców - Bonnie i Clydem. Akcja gry ma zaś toczyć się na terenach przypominających współczesne Miami oraz okolice. Ze słów Schreiera wynika także, że GTA 6 będzie odsłoną najbardziej dotąd poprawną politycznie. "Szóstka" ma skończyć bowiem z eksponowaniem przywar przypisywanych poszczególnym grupom społecznym czy innym mniejszościom.

Źródło: Moddb