GTA 5 nadal sprzedaje się jak świeże bułeczki, podobnie jak Red Dead Redemption 2. Co z premierą Grand Theft Auto VI?

W grudniu zeszłego roku studio Rockstar Games w końcu oficjalnie zapowiedziało grę Grand Theft Auto VI. Pierwszy trailer produkcji już w ciągu 24 godzin od momentu publikacji ustanowił rekordy, jeśli chodzi o oglądalność. Nie umknęło to uwadze firmy Take Two, która podzieliła się kilkoma ciekawymi informacjami w trakcie raportowania najnowszego sprawozdania finansowego. Poprzednie tytuły Rockstara - GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2 nadal radzą sobie świetnie, jeśli chodzi o sprzedaż. Kiedy natomiast powinniśmy oczekiwać premiery GTA 6? Take Two, będące wydawcą gier Rockstara, ponownie daje nam pewne wskazówki.

Wprawdzie minęło ponad 10 lat od premiery GTA 5, jednak nie przeszkadza to grze studia Rockstar w spełnianiu kolejnych kroków milowych dotyczących sprzedaży. Świetnie radzi sobie również Red Dead Redemption 2. Co natomiast z nadchodzącą grą studia, czyli GTA 6?

Grand Theft Auto V sprzedało się w liczbie 195 milionów egzemplarzy, co oznacza że od poprzedniego raportu finansowego wynik ten poprawił się o kolejne 5 milionów sztuk. GTA 5 nadal pozostaje bardzo popularną grą, a jej kwartalne wyniki biją na głowę wiele tytułów AAA, debiutujących w ostatnich latach. Sama seria GTA sprzedała się już w liczbie ponad 400 milionów egzemplarzy. Bardzo dobrze radzi sobie także Red Dead Redemption 2, które zanotowało wynik na poziomie 61 milionów sprzedanych kopii. Sprawia to, że westernowa produkcja Rockstara jest siódmą, najlepiej sprzedającą się grą na rynku.

Jak wygląda przyszłość studia Rockstar? Prezes Take Two, Strauss Zelnick, podkreślił olbrzymie zainteresowanie Grand Theft Auto VI, co zostało dobitnie udowodnione podczas premiery pierwszego trailera gry. W ciągu 24 godzin ustanowił on rekord wyświetleń, jeśli chodzi o materiał wideo nie będący kawałkiem muzycznym. Take Two podkreśliło, iż rok fiskalny 2025 będzie "Ogromny, wyjątkowy i przełomowy", co po raz kolejny sugeruje iż obecnie firmy planują wydać GTA 6 do końca marca 2025 roku (rok fiskalny 2025 potrwa od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025). Jednocześnie wyjaśniono i podkreślono, iż długoletnia produkcja Grand Theft Auto VI wiążę się z podejściem samego studia Rockstar, które chce, aby szóstka była tytułem perfekcyjnym pod każdym względem. Choć zatem Strauss Zelnick po raz kolejny zapowiada rekordowe przychody w nadchodzącym roku, to z drugiej strony jasno deklaruje, że studio Rockstar wyda GTA 6 wtedy, kiedy uzna, iż perfekcyjna jakość produkcji została osiągnięta.

Źródło: Take Two