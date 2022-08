GSMA ostrzega, że bez licencji 6 GHz spora część potencjału sieci 5G zostanie zmarnowana

GSMA (międzynarodowa organizacja, zrzeszająca operatorów sieci telefonii komórkowej) ostrzegła, że niemal połowa oczekiwanych korzyści wynikająca z wdrożenia pasma 5G może zostać niewykorzystana, jeśli regulatorzy nie przydzielą operatorom licencji na częstotliwości 6 GHz. 5G ma wykorzystywać znacznie większą różnorodność widma niż poprzednie generacje, przy czym obecne widmo średniopasmowe oferuje zaledwie kompromis między zasięgiem częstotliwości, a jego pojemnością.

GSMA przypomina, że pasmo 6 GHz jest wciąż największym nieużytkowanym blokiem widma średniego, a jego licencjonowanie przyniosłoby ogromny potencjał dla operatorów 5G. Wiadomo jednak, że pasmo te jest ograniczone i konkuruje o nie wiele branż. Na przykład sieci obsługujące Wi-Fi 6 są zasilane właśnie przez nielicencjonowane widmo 6 GHz. Mimo to szacuje się, że wprowadzenie do 5G pracy w pasmie 6 GHz ma szansę zagwarantować wzrost wartości gospodarki o dodatkowe 610 miliardów dolarów do 2030 roku.

"6 GHz jest kluczowe dla ekspansji 5G w wielu krajach. Bez niego operatorzy często będą mieli problemy z osiągnięciem przewidywanej średniej 2 GHz widma w średnim paśmie, potrzebnej dla 5G, co wpłynie na jakość usług" - tłumaczy Luciana Camargos, szefowa GSMA. "Kraje te mogą w konsekwencji stracić społeczne i ekonomiczne korzyści z inwestycji w nowoczesne sieci 5G" - dodaje. GSMA jeszcze przed Światową Konferencją Radiokomunikacyjną, która ma się odbyć w przyszłym roku, zachęca regulatorów do przydzielenia operatorom komórkowym pasm w zakresie od 700 MHz do 1200 MHz.

Źródło: Techradar