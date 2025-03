Gothic Remake z garścią nowych screenshotów, przedstawiających m.in. wieżę Xardasa, Cor Kaloma i Yberiona

W przyszłym roku do sprzedaży powinna w końcu trafić gra Gothic Remake, będąca w pełni odrestaurowaną wersją pierwowzoru z 2001 roku. W tym roku otrzymaliśmy pierwszy konkretniejszy materiał od studia Alkimia Interactive, a podczas targów Gamescom 2024 mieliśmy okazję sami zagrać w wersję demo. Choć twórcy wciąż nie opublikowali bardziej konkretnej daty premiery, do sieci trafiła garść nowych screenów, przedstawiająca różne lokacje oraz postacie z gry.

Do sieci trafiło garść nowych screenshotów z gry Gothic Remake, prezentujących wybrane postacie tj. Cor Kalom, Yberion, Thorus oraz Wrzód. Poza tym poznaliśmy wygląd odmienionej wieży Xardasa, będącej jedną z ważniejszych lokacji w całej grze.

Otrzymaliśmy garść nowych screenów z gry Gothic Remake, prezentujących m.in. odmienioną wieżę Xardasa (zarówno tę, w której przebywa Nekromanta, jak również zatopioną wersję, do której trafimy na pewnym etapie fabularnym). Nowa wieża Xardasa wygląda nieco bardziej gotycko, jest również większa od pierwowzoru. Jej wygląd wewnątrz również ma ulec zmianie, choć szczegółów w tym temacie nie otrzymaliśmy. Kolejny ze screenów przedstawia z kolei wejście do Miasta Orków. Jest to kolejna zmiana względem oryginalnego Gothica, gdzie do miasta trafialiśmy od razu po przejściu przez most. W nowej wersji po przejściu przez ów most, trzeba będzie przejść jeszcze przez wspomnianą bramę. Została ona "udekorowana" chociażby wielką podobizną Śniącego.

Kolejne screenshoty przedstawiają kilka ze znanych postaci, których spotykamy w pierwszym Gothicu. Mowa m.in. o Cor Kalomie, wielkim mistrzu Yberionie (spotykamy ich w Obozie na Bagnie), Thorus (strażnik w Starym Obozie) oraz Wrzód, który w nowej wersji gry będzie chodził bez koszulki, w ten sposób wyróżniając go wizualnie na tle innych kopaczy. Z kolei w materiale wideo podanym na końcu newsa możemy jeszcze zobaczyć chociażby Lee. O ile pozostałe postacie wyglądają naprawdę dobrze, tak Lee został (przynajmniej moim zdaniem) znacząco pogorszony, jeśli chodzi o wizualny aspekt. Ostatnie dwa screeny przedstawiają z kolei wybraną faunę Górniczej Doliny w postaci wilka oraz jaszczura.

Źródło: GameStar, Alkimia Interactive