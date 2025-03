GoPro HERO13 Black oraz HERO 4K (2024) - nowe kamery sportowe już oficjalnie. Wraz z flagową edycją wkroczyła budżetowa opcja

Wśród kamer sportowych największą rozpoznawalnością, a zarazem uznaniem, cieszą się modele od amerykańskiej firmy GoPro. Nowe wersje zazwyczaj pojawiają się we wrześniu lub w październiku i tak też jest w tym (2024) roku, albowiem marka oficjalnie zaprezentowała właśnie kolejne warianty: flagowy model, który reprezentuje następną generację, czyli GoPro HERO13 Black, a także budżetową odsłonę o sporo mniejszych możliwościach - GoPro HERO 4K (2024).

Firma GoPro wprowadziła do oferty dwie nowe kamery sportowe, które skierowano do: osób, które oczekują jak najlepszych możliwości, a także użytkowników, którzy mają mniejsze wymagania. Do nowej generacji zawitał moduł GPS, pojemniejszy akumulator i wymienne nakładki na obiektyw.

Omówienie zaczniemy od tańszego modelu, czyli GoPro HERO 4K (2024). W tym wypadku możemy liczyć na sensor o rozdzielczości 12 MP, który pozwoli na nagrywanie wideo w trzech trybach, jakie wyszczególniono w poniższej tabeli. Ta niewielka, bo ważąca raptem 86 g konstrukcja, zapewnia wysuwane uchwyty na dole, a przy tym można ją zanurzyć na głębokość 5 m. Spotkamy się także z wymiennymi hydrofobowymi szkiełkami ochronnymi. Akumulator umożliwi nagrywanie wideo przez maksymalnie 60 minut. Spoglądając na pełną specyfikację, dość łatwo zauważymy, że funkcji w porównaniu z droższym bratem jest tu relatywnie niewiele. Dla przykładu dostępna jest opcja ustabilizowania wideo (HyperSmooth), ale tylko w aplikacji Quik. Kamera może nagrywać wideo w 2-krotnie zwolnionym tempie, a przy zakupie zyskujemy dostęp do nielimitowanego miejsca w chmurze na nasze zdjęcia i nagrania (tak samo jak w droższym modelu). GoPro HERO 4K (2024) jest także kompatybilne z 35 mocowaniami i akcesoriami. Cena to 999 zł, z kolei zakupu dokonamy pod tym adresem.

GoPro HERO 4K (2024) GoPro HERO13 Black Procesor S75N GP2 Sensor 12 MP 27,6 MP (1/1.9" CMOS, 5599 x 4927 px) Przysłona f/2.3 f/2.5 Tryb nagrywania 4K przy 30/25 FPS (16:9)

2,7K przy 60/50 FPS (16:9)

1080p przy 30/25 FPS (16:9) 5,3K przy 30/25/24 FPS (8:7)

5,3K przy 60/50/30/25/24 FPS (16:9)

4K przy 60/50/30/25 FPS (8:7)

4K przy 60/50/30/25 FPS (9:16)

4K przy 120/100/60/50/30/25/24 FPS (16:9)

2,7K przy 120/100 FPS (4:3)

2,7K przy 240/200 FPS (16:9)

1080p przy 60/50/30/25 FPS (9:16)

1080p 240/200/120/100/60/50/30/25/24 FPS (16:9) Przechwytywanie zdjęć z wideo 8,29 MP z 4K (16:9)

4,11 MP z 2,7K (16:9)

2,1 MP z 1080p (16:9) 24,69 MP przy 5,3K (8:7)

21,16 MP przy 5,3K (4:3)

15,87 MP z 5,3K (16:9) Format zdjęć "Standardowy" JPG, GPR (RAW) Standard kompresji wideo H.265 (HEVC) Maksymalna rozdzielczość zdjęcia 12 MP 27,13 MP (5568 x 4872 px) Zoom Brak 2-krotny Slow-motion 2x - 2,7K przy 60/50 FPS 8x - 2,7K, 1080p

4x - 4K

2x - 5,3K Burst Slow-motion Brak 13x (400 FPS) - 720p przez 15s

12x (360 FPS) - 900p przez 15s

4x - 5,3K przez 5s Stabilizacja wideo Funkcja HyperSmooth w aplikacji Quik HyperSmooth 6.0 Maksymalny bitrate 50 Mb/s Brak informacji Streaming na żywo Nie 1080p przy 60 FPS z HyperSmooth 4.0 Głębia kolorów 8-bitowa 8-bitowa

10-bitowa (4K i wyższe rozdzielczości) HDR Brak 5,3K przy 30/25/24 FPS (16:9)

4K przy 30/25/24 FPS (8:7)

4K przy 60/50/30/25/24 FPS (16:9) Time lapse Brak Do rozdzielczości 5,3K

Interwały (Time Lapse): 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 sekund oraz 2, 5, 30, 60 minut

Interwały (Night Lapse): 4, 5, 10, 15, 20, 30 , 60 sekund oraz 2, 5, 30, 60 minut Mikrofony 2 3 ze wsparciem dla ANC Możliwość zanurzenia w wodzie Do 5 m Do 10 m Wyświetlacz 1,76", LCD, dotykowy 2,27", LCD, dotykowy (tył)

1,4", LCD, dotykowy (przód) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 LE Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 LE, GPS Złącza, porty i sloty 1 x USB typu C

1 x Slot na karty microSD Akumulator 1255 mAh 1900 mAh Czas pracy Do 60 minut Do 2,5 godziny Temperatury pracy -10 do 35 stopni Celsjusza Wymiary i waga 56,6 x 47,7 x 29,4 mm / 86 g 71,8 x 50,8 x 33,6 mm / 154 g Wersja Creator Edition Nie dotyczy Ramka multimedialna Media Mod

Zatrzask Magnetic Latch Mount

Uchwyt GoPro Volta

Lampka Light Mod Dostępność 20 września 2024 roku 9 września 2024 roku Cena 999 zł 1999 zł

Creator Edition - 2999 zł

GoPro HERO13 Black to już zupełnie inna liga. Ten flagowy produkt wyróżnia się nie tylko swoimi możliwościami w zakresie nagrywania wideo, ale także funkcjonalnością. Na pokładzie znalazł się bowiem moduł GPS, kamerę można ładować przez magnetyczne złącze, a przy tym mamy dostęp do akumulatora o pojemności 1900 mAh. Konstrukcja wytrzyma zanurzenie w wodzie do 10 metrów i tak jak tańszy model ma dostęp do hydrofobowych osłon na obiektyw (pod nim umieszczono radiator, który ma pozytywnie wpłynąć na odprowadzanie ciepła). W przypadku tego ostatniego możemy liczyć na dedykowane nakładki, które będą automatycznie wykryte przez kamerę i dzięki temu ustawienia zostaną odpowiednio dostosowane. Model może nagrywać wideo w rozdzielczości 5,3K przy 60 kl/s, choć oddaje nam do dyspozycji również 13-krotne spowolnienie materiału (jednak tylko przez 15 sekund i to w rozdzielczości 720p). Nowość wyceniono na 1999 zł (link), jednak możemy kupić droższy zestaw (Creator Edition) za 2999 zł (link), w którym znajdziemy dodatkowe akcesoria.

GoPro Hero 4K (2024)

GoPro Hero13 Black

Źródło: GoPro