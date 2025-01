GoPro Hero 12 Black - premiera. Kolejna generacja rozchwytywanej kamery sportowej. Poprawiona stabilizacja i lepsza bateria

Właśnie zadebiutowała kolejna kamera sportowa firmy GoPro, czyli GoPro Hero 12 Black. Jakie nowości ze sobą niesie i co zostaje poprawione względem jej poprzednika – GoPro 11? Zacznijmy może od tego, że kamera wielkościowo i konstrukcyjnie pozostaje bez zmian, co jest dobrą wiadomością dla osób przesiadających się ze starszych modeli (GoPro 9/10/11), ponieważ wszystkie akcesoria montażowe czy to baterie i case’y będą pasować również do nowego modelu.

Wymiary nowej kamerki GoPro Hero 12 to 71,8 x 50,8 x 33,6 mm (szerokość x wysokość x głębokość), a jej waga z baterią wynosi 154 gramy. Kamera tak samo jak poprzednie generacje jest wodoszczelna do 10 metrów głębokości, a zakres temperatur do pracy wynosi od -10°C stopni do 35°C. Nowością w budowie jest natomiast otwór z gwintem 1/4", znajdujący się na dole kamery pomiędzy uchwytami montażowymi. Pozwala on na zamocowanie standardowych statywów fotograficznych czy też większości akcesoriów firm zewnętrznych. Zmianą wizualną jest dodanie niebieskich „ciapek” na całej kamerze tak, jakby została spryskana farbą.

W kwestii jakości nagrywania nie ma dużo zmian. Do dyspozycji mamy więc maksymalnie 5.3K@60FPS, 4K@120FPS oraz 2.7K@240FPS, przez co możemy rejestrować nagrania także w slow-motion. Wsród zmian mamy lepsze oprogramowanie, które umożliwia nagrywanie w trybie 10-bitowym w rozdzielczościach 4K i 5,3K oraz w logarytmicznej głębi kolorów. W przypadku zdjęć mamy niezmienne 27 MP. Warto wspomnieć także o wprowadzeniu ulepszonego systemu cyfrowej stabilizacji obrazu tj. HyperSmooth 6.0, gdzie poprawiona została funkcja AutoBoost, co obiecuje jeszcze płynniejszy obraz i mniej drgań na nagraniach. Dodatkowo GoPro HERO 12 Black obsługuje nowy dodatek - GoPro MAX Lens Mod 2.0, który poszerza pole widzenia do 177 stopni i oferuje blokadę horyzontu w trybie 360 stopni w wysokich rozdzielczościach.

Producent zapewnia, że nowy model kamery został także zoptymalizowany pod kątem czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Jest to zmiana bardzo pozytywna i konkretna, ponieważ mowa tu nie o kilku minutach, tylko o czasie wydłużonym dwukrotnie w porównaniu z czasem nagrywania wynoszącym 35 minut w przypadku jakości 5,3@K60 w kamerze HERO11 Black. Tak więc nowe GoPro 12 pozwala nagrywać w najwyższej dostępnej rozdzielczości (5.3K@60FPS) aż do 70 minut materiały jednym ciągiem. Dla 5.3K@30FPS czas wydłuża się z kolei do 1,5 godziny, natomiast w przypadku 1080p@30FPS będzie to aż do 2,5 godziny.

Zupełną nowością w Hero 12 jest możliwość obsługi bezprzewodowych mikrofonów. Bluetooth kamery umożliwia od teraz łączenie bezprzewodowe z różnymi kompatybilnymi urządzeniami. Przykładem mogą być właśnie mikrofony, które użytkownikom GoPro 11 często sprawiały sporo problemów przede wszystkim przez konieczność dokupienia specjalnej ramki Media Mod, która była jedynym sposobem na wpięcie zewnętrznego mikrofonu. Poza tym nowe GoPro połączymy również z bezprzewodowymi słuchawkami wyposażonymi w mikrofon. Istotną informacją jest również to, że kamera jest dostępna w cenie 2099 złotych czyli dokładnie za tyle, ile trzeba było zapłacić za GoPro 11 na krótko przed premierą Hero 12. Przypominamy, że „jedenastka” w dniu swojej premiery (2022 rok) kosztowała aż 2699 złotych. Kamery można już kupić w preorderze albo od 14 września u wybranego Autoryzowanego Sprzedawcy jak GoHERO.pl.

Źródło: GoPro