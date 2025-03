DJI Osmo Action 4 - wodoodporna kamera dla najbardziej aktywnych osób. Stabilne nagrywanie w 4K i 120 FPS

Do sprzedaży wkroczyła nowa kamera od chińskiej firmy DJI - Osmo Action 4. Sprzęt jak zawsze przeznaczony jest dla sportowców, którzy prowadzą intensywny tryb życia i chcą uwiecznić najciekawsze momenty. Firma wprowadziła specjalne tryby, które pozwolą na bardzo stabilne ujęcia, zaś sama kamera może nagrywać filmy nawet w temperaturze -20 stopni. Najważniejsza zmiana dotknęła jednak optyki - matryca jest większa, więc jakość nagrań będzie jeszcze lepsza.

Swoją oficjalną premierę zaliczyła właśnie kamera skierowana do aktywnych osób - DJI Osmo Action 4. Nabywcy mogą liczyć na spory sensor, szeroki kąt nagrywania oraz lepsze tryby stabilizacji obrazu.

Tak jak w poprzedniku, także i tym razem możemy liczyć na nagrywanie wideo w jakości 4K (3840 x 2160 px) przy 120 kl/s. Jednak w obecnym modelu zastosowano matrycę 1/1,3" z przysłoną f/2,8 (zamiast 1/1,7"), co bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość nagrywanego obrazu. Kamera jest w stanie rejestrować wideo o całkiem szerokim kącie 155 stopni. Do minusów można zaliczyć standard kompresji wideo H.264, co w tej półce cenowej trochę nie wypada. Urządzenie może także przechwytywać zdjęcia o rozdzielczości 3648 x 2736 px (sama rozdzielczość DJI Osmo Action 4 wynosi 10 MP). Do dyspozycji otrzymujemy moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0 LE oraz dotykowe ekrany z hydrofobową powłoką.

DJI Osmo Action 3 DJI Osmo Action 4 Rozdzielczość filmów 3840 x 2160 px, 120 FPS Tryb kolorów - 10- bit D-Log M Matryca 1/1,7" CMOS 1/1,3" CMOS Format wideo MP4 (H.264) Kąt widzenia 155 stopni Rozdzielczość zdjęć 4000 x 3000 px 3648 x 2736 px ISO 12800 Maksymalny otwór przysłony f/2,8 Audio Trzy wbudowane mikrofony Wyświetlacz 2,25" (360 x 640 px) oraz 1,4" (320 x 320 px) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 LE Złącza i sloty USB typu C, mini-Jack 3,5 mm, slot na karty pamięci microSD Akumulator 1770 mAh Norma IP Wodoszczelność do 16 m IP68 (w połączenie z obudową wodoodporną)

Wodoszczelność do 18 m Czas pracy Do 160 minut Do 160 minut Czas ładowania 18 minut do 80% Dodatkowe informacje Timelapse, zoom cyfrowy x4, EIS, slow motion 8x, poziomowanie horyzontu, 1/1,8" CMOS Timelapse, zdjęcia seryjne, EIS, Slow motion 8x, ekran dotykowy, zoom cyfrowy x4 (zdjęcia), zoom cyfrowy x2 (wideo), temp. pracy -20 do 45°C Wymiary i waga 32,8 x 44,2 x 70,5 mm / 145 g Cena Standard Combo - 1849 zł

Adventure Combo - 2349 zł Standard Combo - 2149 zł

Adventure Combo - 2599 zł

W modelu spotkamy się z następną generacją funkcji Rock Steady 3.0 oraz znanymi 360° HorizonSteady i HorizonBalancing - wszystkie pozwolą na usunięcie niechcianych drgań na nagraniach. Akumulator w kamerze to nadal ogniwo o pojemności 1770 mAh, które zapewni do 160 minut pracy, jednak pozwoli na szybkie naładowanie do 80% w zaledwie 18 minut. Kamera jest wodoszczelna (do 18 m), natomiast do spełnienia normy IP68 potrzebna jest dodatkowa obudowa. Bezpośrednio z urządzenia można prowadzić transmisję na żywo - choć samych funkcjonalności jest dużo więcej. Do kupienia są dwa zestawy: standardowy oraz z dodatkowymi akcesorami. Ceny podane są w tabelce, natomiast zakupu możemy już dokonać w polskich sklepach z elektroniką.

Źródło: DJI