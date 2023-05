Google'a po 10 latach opuszcza Geoffrey Hinton - pionier głębokiego uczenia. I zostawia ostrzeżenie przed AI

Działy rozwoju wielkich korporacji - takich jak Microsoft czy Google - zatrudniają setki wysoko wykwalifikowanych osób skupiających najtęższe umysły branży. Niezależnie od tego, często motorem napędowym pozostają pojedyncze inspirujące jednostki, swego rodzaju gwiazdy w ramach dziedziny, osoby, które dokonały przełomu. Jednym z takich innowatorów jest właśnie Geoffrey Hinton, który w chwili obecnej nabrał sceptycyzmu wobec konsekwencji swoich dokonań.

Geoffrey Hinton po ponad dekadzie opuszcza szeregi korporacji Google. Brytyjski uczony mający 75 lat zwany jest czasem ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji. Do amerykańskiej firmy dołączył w 2012 roku, gdy wraz ze swoimi dwoma studentami zbudował sieć neuronową zdolną do analizy tysięcy obrazków pod kątem rozpoznawania wspólnych obiektów (na przykład roślin i zwierząt).

Akademicka kariera Geoffrey'a Hintona od początku była skupiona na kwestii sieci neuronowych. Już w latach siedemdziesiątych wierzył w możliwość konstrukcji takich systemów. Jego przygoda z Google zaczęła się w 2012 roku. Wtedy to - wraz Ilyą Sutskeverem oraz Alexym Krishevsky'im - zbudowali sieć neuronową zdolną do skutecznego rozpoznawania obiektów podobnych. Korporacja wydała wówczas 44 miliony dolarów na zakup firmy trójki badaczy. Sutskever ostatecznie odszedł do OpenAI. Ich dokonania miały bezpośredni wpływ na powstanie modeli językowych sztucznej inteligencji. W 2018 roku otrzymali za nie Nagrodę Turinga.

Geoffrey Hinton nie podpisał głośnego listu sprzeciwiającego się szybkiemu rozwojowi AI ani nie postanowił skrytykować swojego pracodawcę - odszedł bez medialnego szumu. Jednocześnie jego aktualne poglądy nie pozwalają mu dalej uczestniczyć w projekcie. Jego zdaniem, korporacje rozpoczęły szkodliwy wyścig w związku ze sztuczną inteligencją, który co do zasady jest niemożliwy do powstrzymania i nikt nie pełni w nim roli kontrolnej. W szczególności obawia się wprowadzenia AI do masowego zastosowania militarnego. Jednocześnie - w przeciwieństwie do na przykład programów atomowych - istnieje możliwość utrzymania badań w sekrecie.

