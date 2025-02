God of War Ragnarök - gra niebawem ma trafić na PC. Zapowiedź już podczas najbliższej edycji PlayStation Showcase?

Na komputery osobiste trafiło w ostatnich latach dosyć sporo gier kojarzonych dotąd wyłącznie z konsolami PlayStation. Na blaszakach zagrać dziś możemy np. w God of Wara, obie części Horizon czy Returnala. Co więcej, już 16 maja dostępny na PC będzie Ghost of Tsushima. To jednak na pewno nie koniec ofensywy ze strony Sony. Mówi się, że lada moment na pecety trafi głośny hit od studia Santa Monica, czyli God of War Ragnarök.

Zapowiedź gry God of War Ragnarök na PC może być jednym z punktów programu zbliżającej się konferencji PlayStation Showcase, choć możliwe, że Sony zdecyduje się na osobne ogłoszenie w innym dniu tego miesiąca.

Jak twierdzi @billbil_kun, uznany informator w świecie gier piszący dla serwisu Dealabs, lada moment mamy być świadkami zapowiedzi gry God of War Ragnarök w wersji na PC. Ogłoszenie ma nastąpić w tym miesiącu. Co prawda już od dawna wielu graczy przewidywało, że prędzej czy później dojdzie do przeniesienia ostatniej części przygód Kratosa na komputery osobiste, jednak chyba mało kto uważał, że nastąpi to już w okolicach debiutu Ghost of Tsushima na PC.

UPCOMING RELEASE



God of War Ragnarok is one of the next PlayStation exclusive titles to be ported on PC



Announcement date is imminent. Check all details we know in our latest Dealabs Magazine reports#GodOfWarRagnarok #PC https://t.co/DDNBoEMk6I — billbil-kun (@billbil_kun) May 10, 2024

Wieści o bliskiej premierze God of War Ragnarök na PC zbiegają się z plotkami o nadchodzącej kolejnej edycji konferencji PlayStation Showcase, która powinna obfitować w szereg nowych trailerów oraz zapowiedzi nieujawnionych dotąd tytułów. Wydarzenie to również ma odbyć się w tym miesiącu. Na ten moment nie można więc wykluczyć, że jednym z punktów programu będzie właśnie zapowiedź portu hitu od studia Santa Monica, choć możliwe, że Sony zdecyduje się na osobne ogłoszenie w innym dniu. Póki co nie wiadomo nic na temat omawianej wersji gry. Warto przypomnieć, że za pecetowy port God of Wara z 2018 roku odpowiadała ekipa Jetpack Interactive.

Źródło: @billbil_kun