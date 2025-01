Genesis Zircon 500 - bezprzewodowa, doposażona myszka dla graczy w dwóch wersjach kolorystycznych i niskiej cenie

Genesis zaprezentował właśnie kolejną przystępną cenowo myszkę dla graczy - Zircon 500. Urządzenie to ma oferować sprawdzony sensor optyczny, wygodny profil oraz potrójny tryb komunikacji (przewodowy + bezprzewodowy 2.4 GHz / BT). Co ważne, mysz dostępna jest zarówno w czarnej, jak i białej wersji kolorystycznej. Jak na te wszystkie elementy, to trzeba przyznać, że gryzoń został wyceniony naprawdę nieźle i prawdopodobnie będzie w ciągu najbliższych miesięcy solidnym konkurentem w półce myszek bezprzewodowych do 150 złotych.

Genesis Zircon wyposażono w czujnik PixArt PMW3325 o maksymalnej rozdzielczości 10 tys. DPI. Mamy tu też do czynienia z mechanicznymi przełącznikami Kailh GM 4.0, charakteryzującymi się żywotnością na poziomie 60 milionów kliknięć. Myszkę wyposażono w 5 programowalnych przycisków, których funkcje i makra można spersonalizować za pomocą dedykowanego oprogramowania, a dzięki wbudowanej pamięci raz wprowadzone ustawienia zostaną zachowane, nawet jeśli podepniemy ją do innego komputera.

Mysz charakteryzuje się przy tym dość niską wagą (79 g) i kompaktowymi rozmiarami (119 x 62 x 38 mm), dzięki czemu stanowi atrakcyjną propozycję dla osób z mniejszymi dłońmi, jak i dla osób lubujących się w chwycie fingertip. Na uwagę zasługuje także potrójny system komunikacji (przewodowy oraz bezprzewodowy 2.4 GHz + BT), dzięki czemu myszka jest naprawdę uniwersalna. Mamy też subtelne podświetlenie RGB LED oraz akumulator, który ma wytrzymywać do 80 godzin na pojedynczym ładowaniu. Jakby tego było mało, producent zdecydował się także na lekki, zwiewny przewód typu Paracord o długości 160 cm.

