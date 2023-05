Francuzi walczą z planowanym postarzaniem produktów w imię prawa do naprawy. Wszczęto śledztwo w sprawie Apple

Problematyka działań producentów utrudniających naprawę sprzętu od dawna spędza sen z powiek decydentom i regulatorom, szczególnie na terenie krajów Unii Europejskiej. Usiłuje się przeciwdziałać temu zjawisku poprzez utworzenie tak zwanego "prawa do naprawy". Wynika to z faktu, że z punktu widzenia zwykłego serwisu niektóre sprzęty zaczynają przypominać fortecę - nie sposób przeprowadzić naprawy.

Portal WIRED rozmawiał z technikami zajmującymi się analizą regresu stopnia naprawialności telefonów od firmy Apple. Konkluzja jest niewesoła - inżynierowie korporacji projektują sprzęt tak, by było coraz trudniej go naprawić (tym samym tworząc zachętę do kupna nowego urządzenia). Sytuacji postanowiły przyjrzeć się francuskie władze.

W chwili obecnej Apple stosuje technikę polegającą na przyporządkowaniu określonych części telefonu do całego urządzenia. W ten sposób uniemożliwia się wymianę między innymi takich elementów jak ekran - wystąpi komunikat o braku autoryzacji. W praktyce uniemożliwia to naprawę telefonu inaczej niż przez autoryzowany serwis Apple, co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami (nawet jak na standardy tej firmy). Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest szybkie tempo wymiany telefonów przez konsumentów, co może rodzić negatywne konsekwencje z perspektywy środowiskowej.

Francja w 2021 roku wprowadziła przepisy, które powinny czynić praktyki amerykańskiej korporacji nielegalnymi - prawo bowiem nakazuje umożliwić dokonywanie napraw bez dyskryminacji w wyborze serwisanta. Innymi słowy, każdy serwis powinien być w stanie wymienić odpowiednią część. Wraz z tym prawem wprowadzono też obowiązkową skalę od 1 do 10 co do naprawialności sprzętu. Producent musi określić według kryteriów, jak dalece sprzęt podlega możliwościom serwisowym (co ciekawe, Apple ocenia swoje produkty zazwyczaj na 6 lub 7 punktów). W związku z powyższymi kontrowersjami francuski odpowiednik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął dochodzenie w przedmiocie praktyk Apple. Prawdopodobnie dojdzie do nałożenia kary na przedsiębiorstwo oraz wymuszenia dostosowania oferowanych produktów do wyżej przedstawionych przepisów (podobnie jak w przypadku obowiązkowego użycia złącza USB-C w skali europejskiej).

Źródło: WIRED