Forza Motorsport - wprowadzono pierwszą aktualizację. Poprawa stabilności, eliminacja crashy i korekty przy progresji samochodu

Tej jesieni Turn 10 Studios wypuściło wreszcie najnowszą odsłonę swojej simcade'owej serii, tak by stanowiła swoistą przeciwwagę dla Gran Turismo 7. Po hucznych zapowiedziach nie otrzymaliśmy na pewno gry słabej, ale biorąc pod uwagę oczekiwania na pewno można mówić o pewnym rozczarowaniu. Tytuł nie zaoferował jakości, na jaką liczono, do tego narzekano na kilka decyzji związanych z rozgrywką czy problemy techniczne. Przyszła zatem pora na pierwsze korekty.

Wprowadzony Update 1.0 ma chociażby zapobiec wielu problemom związanym ze stabilnością. Naprawiono kilka regularnie występujących crashy - m.in. po ulepszeniu samochodu w trakcie kampanii Builders Cup, w trakcie filmiku otwierającego trening na trasie Grand Oak Club Circuit, czy przy ładowaniu trasy we Free Play. Zmodyfikowano przy tym system progresji, dzięki czemu większość części do samochodów będzie można odblokować już po pierwszej sesji w trakcie Builders Cup. Ma to zapobiec konieczności nadmiernego grindowania.

Zajęto się również często podnoszonymi problemami tyczącymi się gry wieloosobowej w sieci. Wśród zidentyfikowanych kłopotów, które miały zostać naprawione, pojawiło się na przykład niewłaściwe wyświetlanie się informacji o danym graczy w trakcie matchmakingu tudzież różne przykłady niemożności odzyskania kontroli nad pojazdem po wyjechaniu z boksu. Lista jest stosunkowo długa, co powinno znacząco poprawić wrażenia w grze. Należy też pamiętać, że twórcy obiecali między innymi dodać nowe trasy.

