Forza Motorsport - studio Turn 10 z mocną aktualizacją 3.0. Nowa zawartość trybu kariery, lepsza optymalizacja i nie tylko

Zapewne gra nie znajduje się dokładnie w tym miejscu, w jakim sobie wymarzyli deweloperzy. Oczekiwania w stosunku do tytułu były naturalnie wysokie już w punkcie wyjścia - co nie powinno dziwić z racji potężnej marki - a i tak mocna promocja przedpremierowa jeszcze bardziej je podbiła. Skończyło się na pewnego rodzaju zawodzie, co sprawia, że twórcy mają jeszcze sporo do poprawy. Ostatnio zaś dostaliśmy kolejną partię ulepszeń.

Forza Motorsport otrzymuje Update 3.0, naprawiający wiele problemów związanych z wydajnością, a także dodający sporo nowej zawartości.

Trzecia duża aktualizacja zajmuje się kolejną solidną porcją problemów technicznych, szczególnie uciążliwych dla posiadaczy sprzętów z kartami graficznymi od AMD. Przykładowo, teraz ma to zamknąć sprawę losowych crashy podczas wyścigów w trybie wieloosobowym. Pomoc udzielono również osobom zaopatrzonym w komputery o słabszych konfiguracjach, zapewniając, że doświadczą mniej kłopotliwych spadków klatek na sekundę. Nie zapomniano przy tym o graczach używających konfiguracji z kartami GeForce RTX. Mogą oni wreszcie włączać i wyłączać funkcję DLSS na poziomie ustawień graficznych.

Poprawiono też pewne wizualne aspekty - jak wygląd Ray Tracingu czy renderowanie powierzchni, co usprawni prezentowanie się rozgrywki w poszczególnych sytuacjach. Co jasne, twórcy dalej realizują swoje założenia z okolic premiery, stopniowo dostarczając więcej zawartości. Dodana zostaje kolejna trasa - kultowy Hockenheimring w Niemczech - a do tego między innymi 33 nowe stroje wyścigowe tudzież zaplanowane czasowe eventy w trybie kariery. Dokładny spis update'u znajdziecie na specjalnej stronie twórców.

Źródło: DSOGaming