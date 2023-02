Forspoken - wstępny zamysł fabularny miał wyglądać zupełnie inaczej. Doświadczony scenarzysta opowiada o kulisach zmian

Gra Luminous Productions zdecydowanie nie odniosła sukcesu nawet w minimalnym stopniu. W ciągu kilku tygodni od premiery została skrytykowana od góry do dołu za praktycznie każdy istotny aspekt: od fuszerek technicznych i szeroko pojętej optymalizacji po poziom dialogów czy fabułę. Jak się okazuje, przynajmniej pod tym ostatnim kątem sprawa mogła wyglądać zupełnie inaczej, ale pewne szczegóły projektu zostały zupełnie zmienone.

Wstępna wersja fabuły i lore w Forspoken zostały stworzone przez Gary'ego Whittę, scenarzystę pracującego także nad hollywoodzkimi produkcjami. Ostatecznie jednak koncept został zmieniony, a sam zainteresowany nie był w stanie już wspierać projektu wskutek innych zobowiązań.

Gary Whitta to scenarzysta, który napisał historie do takich filmów, jak Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie czy Księga ocalenia, ostatnio zaś pojawił się na podcaście Video Game Writing 101. Tam opowiedział, jak to Square Enix przyszło do niego z zalążkiem pewnej koncepcji i prośbą, by on sam rozwinął jej podstawy, tak aby powstała z tego jakaś spójna mitologia. Efekty jego pracy spotkały się z dużą aprobatą, toteż poproszono go, aby zajął się rozpisaniem całej historii w grze - na co Whitta przystał. Z racji tego, że nie grał jeszcze w Forspoken, na dziś wie jedynie, że we właściwej grze z jego idei ostała się jedynie... nazwa krainy, w której ma miejsce akcja gry.

Kilka miesięcy po tym, jak Whitta zasiadł do prac nad różnymi mechanikami i prawami rządzącymi światem Athii wraz z Amy Hennig (m.in. trzy pierwsze odsłony Uncharted), Square Enix ponownie się do niego zgłosiło. Oznajmiło, że mają jednak zupełnie inny pomysł na grę. Przede wszystkim wprowadzono motyw isekai, czyli wywodzący się z Japonii podgatunek fantasy opierający się na tym, że bohaterowie jakoś przenoszą się do równoległego uniwersum - często uważanego w ich świecie za fikcyjny. Przywodzi to oczywiście na myśl napisaną w XIX wieku Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Tak czy inaczej pomysł na Frey, młodą dziewczynę wciągniętą do Athii, to już zupełnie inna idea. Whitta został co prawda poproszony o kontynuowanie tej historii, ale musiał odmówić ze względu na inne swoje obowiązki. Czy jego projekt wyglądał lepiej niż obecne Forspoken? Być może nigdy się tego nie dowiemy.

