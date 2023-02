Tekken 8 - nadchodząca bijatyka z pokazem kolejnych atutów. Wojownik Kazuya zaprezentowany

Choć Bandai Namco jeszcze się wstrzymuje w kwestii podania dokładnej daty premiery, materiałami związanymi z tytułem dzielą się dość chętnie. Po ukazaniu pierwszej zapowiedzi w trakcie State of Play niespełna pół roku temu chyba wszyscy fani bijatyki byli wniebowzięci. Co prawda po pokazach właściwych gameplayów entuzjazm nieco opadł, ale w dalszym ciągu szykuje się nam mocna pozycja. A nowe wideo może nas dodatkowo nakręcić na możliwy tegoroczny hit.

Tekken 8 otrzymało kolejną zapowiedź z prezentacją rozgrywki. Tym razem pokaz dotyczy jednego z ikonicznych wojowników serii.

Kazuya Mishima to jedna z legend serii, obecna od samych jej początków. Najpierw jej bohater, w kolejnych częściach antagonista (nie licząc Tekkena 3, gdzie go zabrakło z powodu wydarzeń w "dwójce"), zawsze należał do najpopularniejszych zawodników turnieju i przez wzgląd na swoje demoniczne zdolności wyróżniał się stylem walki. Nie inaczej jest tym razem. Jego zakres ruchów wydaje się być bardziej efektowny niż kiedykolwiek, co w kolorowym, neonowym mieście robi całkiem spore wrażenie. Oczywiście najbardziej interesująco wygląda to po przemianie.

Jak wiemy po jednej z poprzednich prezentacji - skupionej na technicznych podstawach rozgrywki w Tekken 8 - czeka nas kilka znaczących nowinek. Przykładowo, w ramach zaciągu z Tekken Tag Tournament pojawi się Recoverable Gauge, dając możliwość odzyskania części utraconych punktów zdrowia w przypadku odpowiednio szybkiej kontrofensywy. Przewidywana jest również swojego rodzaju taryfa ulgowa dla początkujących graczy w formie ułatwiającego tworzenie combosów trybu Special. Czeka nas zatem bardziej przystępny i stawiający na ofensywne rozwiązania tytuł. Zapewne też niedługo pojawia się prezentacje kolejnych postaci.

Źródło: Youtube