Flutter Developer - jakie wymagania i na jakie zarobki można liczyć?

Flutter Developerzy cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynku pracy, co wiąże się z gwałtownym rozwojem nowoczesnych technologii. Jeśli zdecydujesz się na karierę w tym zawodzie, możesz liczyć na zarobki znacznie przekraczające średnią krajową. Sprawdź, jak można zostać Flutter Developerem i czym dokładnie się on zajmuje! Sprawdź jakie są wymagania na stanowisko Flutter Developera oraz ile zarabia Flutter Developer.

Czym zajmuje się Flutter Developer?

Wśród zawodów związanych z programowaniem coraz większym zainteresowaniem cieszy się praca Flutter Developera. Jego obowiązki zawodowe sprowadzają się przede wszystkim do pisania kodu w języku Dart. Ta technologia jest wykorzystywana głównie do tworzenia aplikacji mobilnych. Flutter Developer zajmuje się zarówno ich projektowaniem, jak i wdrażaniem odpowiednich optymalizacji. Dba o to, aby gotowe aplikacje były kompatybilne z konkretnym oprogramowaniem. Może być odpowiedzialny za debugowanie kodu lub testowanie wdrożonych rozwiązań. Ze względu na zakres obowiązków, zazwyczaj pracuje on wspólnie z pozostałymi członkami zespołu developerskiego.

Jakie są wymagania na stanowisko Flutter Developera?

Jeśli chcesz rozpocząć karierę jako Flutter Developer, musisz przede wszystkim nauczyć się obsługi języka Dart, ponieważ stanowi on podstawę do używania narzędzi Flutter. Zastanów się także, w jakim obszarze chcesz pracować. Jeżeli zależy Ci głównie na programowaniu aplikacji mobilnych, powinieneś nauczyć się obsługi JS React. Kluczowa okaże się również znajomość wzorców projektowych i architektonicznych aplikacji mobilnych. Możesz również zdecydować się na pracę Scrum Mastera i zajmować się koordynowaniem projektów tworzonych w technologii Flutter. Pamiętaj, że znajomość dodatkowych języków programowania będzie Twoim atutem. Warto poznać takie technologie, jak Python czy MS SQL, szczególnie jeśli zamierzasz rozwinąć swoją karierę w obszarze analityki baz danych. Wielu pracodawców dodatkowo wymienia w wymaganiach konkretne umiejętności miękkie, które powinien posiadać kandydat na stanowisko Flutter Developera. Wśród najczęściej wskazywanych cech należy wspomnieć o wysoko rozwiniętych umiejętnościach analitycznego myślenia oraz komunikatywności.

Ile zarabia Flutter Developer?

Trudno jednoznacznie określić wysokość zarobków na stanowisku Flutter Developera, ponieważ zależą one od wielu czynników. Na najwyższe stawki mogą liczyć osoby z wieloletnim doświadczeniem - w wielu regionach kraju seniorzy otrzymują miesięcznie powyżej 20 000 zł brutto. Atrakcyjne wynagrodzenie jest proponowane również początkującym kandydatom na stanowisko Flutter Developera, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z tego zakresu. Juniorzy zazwyczaj są zatrudniani na umowę B2B i otrzymują miesięcznie od 6 000 do 11 000 zł brutto. Najwyższe stawki są proponowane w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Zarobki zależą również od wielkości firmy - w przypadku większych korporacji można liczyć na odpowiednio wyższą pensję.

Podsumowanie

Poznaj narzędzia programistyczne Flutter, aby zdobyć podstawowe umiejętności jako Flutter Developer. Pamiętaj, że jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, to nie ograniczaj się do znajomości tylko jednej technologii - wybór dodatkowych narzędzi powinien być podyktowany obszarem IT, w którym chcesz się rozwijać. Postaraj się przekonać rekrutera, że Twoją mocną stronę są również kompetencje miękkie, w tym umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów oraz analitycznego myślenia.

Źródło: Pracuj.pl