Firma Colorful przygotowała jednoslotową wersję karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB VRAM

GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM miał okazać się świetnym wyborem dla graczy szukających przyszłościowej karty ze średniego segmentu, jednak wysoka cena i ograniczona specyfikacja układu sprawiła, że tylko garstka osób zainteresowała się tym modelem. Mimo to karta graficzna może okazać się użyteczna dla zupełnie innych użytkowników. Firma Colorful przygotowała właśnie dosyć oryginalny wariant RTX-a 4060 Ti przystosowany do montażu w stacji roboczej.

Spodziewamy się, że firma Colorful będzie sprzedawać jednoslotowe układy RTX 4060 Ti głównie producentom OEM lub integratorom systemów.

Omawiana karta graficzna wyróżnia się jednoslotową konstrukcją z chłodzeniem wykorzystującym niewielki wentylator promieniowy. Całość wyróżnia się długością 26,7 cm i grubością 2 cm. Można spodziewać się, że jednostka będzie generować sporo hałasu podczas obciążenia, jednak dla kupujących nie powinno mieć to wielkiego znaczenia. Mówimy tutaj o karcie stworzonej głównie z myślą o stacji roboczej, co zdaje się potwierdzać nietypowe umiejscowienie gniazda zasilania 8-pin. Na śledziu umieszczono standardowy zestaw gniazd wideo (3x DisplayPort, 1x HDMI).

Jednoslotowy GeForce RTX 4060 Ti 16 GB od firmy Colorful nie doczekał się (jeszcze) oficjalnej prezentacji. Karta nie widnieje nawet na stronie internetowej producenta, przez co można sądzić, że nie trafi ona do normalnej dystrybucji. Najprawdopodobniej producent będzie ją po cichu sprzedawał producentom OEM lub integratorom systemów, czemu akurat trudno się dziwić - NVIDII raczej nie spodobałoby się promowanie takiej jednostki, skoro w ofercie znajdują się znacznie droższe modele RTX ADA do profesjonalnych zastosowań.

Źródło: VideoCardz, @Zed__Wang