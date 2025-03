F1 24 jest pierwszą grą, która otrzymała aktualizację wprowadzającą wsparcie dla techniki Intel XeSS 2

Wraz z premierą karty graficznej Intel ARC B580 na rynku zadebiutuje także technika Intel XeSS 2. Wśród dostępnych funkcji, obok znanego już z wcześniejszej wersji upscalingu obrazu, znajdzie się także możliwość generowania klatek w celu zwiększenia liczby FPS-ów w grach, a także algorytm odpowiedzialny za zmniejszanie opóźnień w sterowaniu. Wiemy już, że pierwszą grą, która otrzymała aktualizację wprowadzającą wsparcie dla XeSS 2 jest symulator wyścigowy F1 24.

Gracze F1 24 mogą korzystać już z aktualizacji wprowadzającej wsparcie dla Intel XeSS 2. Pełna funkcjonalność techniki będzie jednak dostępna dopiero po wydaniu odpowiednich sterowników do układów graficznych tej firmy.

Aktualizacja wprowadzająca do F1 24 wsparcie dla XeSS 2 została już oficjalnie udostępniona wszystkim użytkownikom Steama, Epic Games Store oraz EA App . Chodzi tutaj o poprawkę opatrzoną numerem 1.16. to ostatnia aktualizacja do tej produkcji w bieżącym roku. Oczywiście technika XeSS 2 nie będzie w pełni funkcjonalna dopóki Intel nie wypuści odpowiednich sterowników. Takowe są jednak spodziewane wraz z debiutem pierwszej dedykowanej karty graficznej z rodziny Battlemage. W praktyce może to być już tylko kwestia godzin. Najnowsza aktualizacja do F1 24 wprowadza także mniejsze poprawki graficzne oraz usuwa kilka błędów. Z pełną listą zmian można zapoznać się na odpowiedniej stronie w serwisie Steam.

Należy pamiętać, że będący częścią składową techniki moduł XeSS-FG nie będzie dostępny na GPU innych producentów niż Intel. Można jednak będzie z niego korzystać też na zintegrowanych układach graficznych obecnych w procesorach Lunar Lake. Z racji specyfiki projektu i zasad jego funkcjonowania, jest mało prawdopodobne, by Intel zdecydował się udostępnić go kiedyś na kartach graficznych konkurencyjnych firm. Wykorzystano tu bowiem rozwiązanie zbliżone do techniki NVIDIA DLSS 3.

Źródło: Steam, VideoCardz