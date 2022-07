Dying Light 2 również otrzymał nieoficjalny mod z obsługą techniki AMD FSR 2.0. Różnice względem FSR 1.0 są ogromne

Kilka dni temu informowaliśmy o nieoficjalnej modyfikacji do gry Cyberpunk 2077, która podmienia biblioteki .DLL techniki NVIDIA DLSS na AMD FSR 2.0. Dzięki temu jest możliwość uzyskania wyższej wydajności na kartach graficznych nieobsługujących DLSS. Kolejną zaletą jest lepsza jakość obrazu względem natywnie zaimplementowanego AMD FSR 1.0. Jako że modyfikacja jest obecnie testowana, użytkownicy napotykają wciąż różne błędy graficzne. Podobny mod trafił teraz do Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human to kolejna gra, która otrzymała już nieoficjalnego moda z obsługą techniki AMD FSR 2.0. Różnice względem FSR 1.0 są zauważalne i to zarówno pod kątem jakości obrazu jak i wydajności.

Modyfikację dla gry Dying Light 2 Stay Human można pobrać m.in. z repozytorium GitHub. Podobnie jak w przypadku Cyberpunka 2077, po instalacji modyfikacji w grze Dying Light 2 w dalszym ciągu będą widniały opcje graficzne opisane jako "DLSS Quality", "DLSS Balanced" oraz "DLSS Performance". W rzeczywistości aktywuje się jednak AMD FSR 2.0 w wersjach Quality, Balanced bądź Performance. Konieczne jednak jest ustawienie gry w trybie DirectX 12. Poniżej widać jeden z przykładowych screenów, omawiających różnice pomiędzy trybem Ultra Quality (FSR 1.0) oraz Performance (FSR 2.0).

Jakość obrazu wygląda zdecydowanie lepiej w wersji FSR 2.0 Performance, mimo że jest to najniższy poziom tej techniki. FSR 1.0 w Dying Light 2 Stay Human nie jest przesadnie dobrze zaimplementowany, co uwypukla się na często widocznych artefaktach obrazu oraz bardzo mocnego (wręcz nienaturalnego) wyostrzenia obrazu. Co ciekawe, wydajność z trybem FSR 2.0 Performance jest wyższa niż przy FSR 1.0 Ultra Quality, przy zaoferowaniu lepszej jakości oprawy. Dla osób nieposiadających kart graficznych GeForce RTX może to być świetna opcja na poprawę wydajności słabszych GPU.

