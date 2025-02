Dune: Awakening - podano wreszcie datę premiery. Nowy zwiastun z ujęciami z gry, kreator postaci i benchark dostępne już teraz

Funcom to studio, które na rynku jest już całkiem długo. Niektórzy pamiętają nawet Samurai Shodown - grę z 1993 roku, przy której produkcji brali udział. W kolejnych latach pracowali nad różnej maści tytułami, ale najlepiej zapisało się chyba The Longest Journey - przygodówka z przełomu wieków. Teraz ekipa z siedzibą w Oslo pracuje nad bardzo ambitnym tytułem w kultowym uniwersum Franka Herberta - Dune: Awakening, a my poznaliśmy datę premiery.

Dune: Awakening wejdzie na komputery osobiste 20 maja. Data premiery na konsole Sony i Microsoftu aktualnej generacji nie jest jeszcze znana.

Projekty o tak dużej skali to zawsze tematy, na które trzeba patrzeć z pewną dozą ostrożności. Co prawda jeżeli chodzi o Dune: Awakening, dostaliśmy naprawdę sporo materiałów - i to w sporej części całkiem konkretnych - natomiast historia branży pełna jest obiecujących przedsięwzięć, które ostatecznie z różnych względów nie wypaliły. Obawy może budzić choćby używanie Unreal Engine 5, z którym nadal twórcy mają problemy. A na razie wreszcie poznaliśmy datę premiery tytułu, jako że dotąd wiedzieliśmy jedynie, że dojdzie do niej w tym roku:

Do majowego wejścia na rynek zostało zatem jeszcze nieco czasu, ale już teraz można pobawić się w kreator postaci i skorzystać z benchmarka, by sprawdzić, jak nasz komputer sobie z grą poradzi. Osoby, które to zrobią, w dniu premiery otrzymają specjalną skórkę na nóż Frameblade. W trybie testowym benchmark przebrnie przez przelot ornitopterem, a następnie dojdzie do konfrontacji z gargantuicznym czerwiem. Jeśli zaś zamówimy Dune: Awakening w przedsprzedaży, w ramach dekoracji do bazy możemy zamieścić Terrarium Muad’Diba, czyli słynnej myszy pustynnej, od której przydomek wziął Paul Atryda. Tytuł kosztuje 49,99 dolarów, więc standardowo warto się zastanowić, czy nie lepiej zaczekać z kupnem...

